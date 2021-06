Spieletipp: Alhambra  Spiel des Jahres

Worum geht es in Alhambra ?

Bei Alhambra wird geplant, gekauft und gebaut: Als Baumeister muss man in dem Spiel des Jahres 2003 all sein Können aufbringen, um am Ende den schönsten Palast zu errichten*. Das strategische Gesellschaftsspiel ist inspiriert von dem maurischen Königspalast, der zwischen dem 9. und 15. Jahrhundert im spanischen Granada erbaut wurde. Alhambra bedeutet so viel wie "Die Rote". Im gleichnamigen Spiel sollen die Mitspieler nun ihren ganz eigenen Palast zusammenstellen. Das ist jedoch gar nicht so einfach, da man genügen Bautrupps braucht und natürlich auch ausreichend Spielgeld in der passenden Währung.

Baue in Alhambra deinen eigenen Palast

Wer Alhambra spielt, sollte auf jeden Fall einiges an Zeit mitbringen. Das aufwendig gestaltete Spiel lädt dazu ein, die verschiedene Teile für den Palast zu kaufen und zu einem prachtvollen Bauwerk zusammenzustellen. Aber aufgepasst: Wer bauen möchte, muss sich die Pavillons und Serails, genauso wie die Arkaden, Gemächer, Gärten und Türme erst einmal kaufen.

Neue Runde, neues Glück! Die Mitspieler müssen sich bei Alhambra in jeder Runde neu entscheiden: Nehmen sie das Geld oder doch eines der Palastplättchen zum Bauen?

Im Verlauf des Spiels kommt es außerdem zu zwei Zwischenwertungen. Hier können die Bauherren und Baufrauen bereits erste Siegpunkte für ihre Fortschritte gewinnen. Jeder Gebäudetyp wird dabei ausgewertet und die längste durchgehende Mauer jeder bestehenden Alhambra.

Warum darf Alhambra bei keinem Spieleabend fehlen?

Schneller Einstieg

Farbenfrohes Setting

Strategisch und spannend

Alhambra ist ein leicht zu verstehendes Spiel für echte Baufans. Außerdem kann man es auch zu zweit problemlos spielen. Die tolle Ausstattung und der spannende Spielverlauf sorgen dafür, dass eine Stunde Spielzeit schnell vorbeigeht. Wer strategische Brettspiele liebt, der wird Alhambra bei jedem Spieleabend dabei haben müssen.

Extra Tipp: Mittlerweile gibt es eine zweite Auflage von Alhambra. Das Spiel wurde wegen der Namensgleichheit mit einem Schweizer Spiel umbenannt in „Der Palast von Alhambra“. Außerdem gibt es inzwischen viele Erweiterungen für noch mehr Spielspaß*.