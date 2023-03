Traueranzeigen haben in Deutschland und besonders in Franken eine lange Tradition. So verabschieden sich nicht nur die Angehörigen eines Verstorbenen, auch wichtige Infos über das Sterbedatum oder die Beisetzung werden der Öffentlichkeit mitgeteilt. Auch Bekannte, Nachbarn oder die Bewohner einer Region können sich über Trauerfälle in ihrem Umfeld informieren. Klassischerweise findet Ihr die Traueranzeigen nur in der Zeitung. Mit trauer.infranken.de bietet Euch die Mediengruppe Oberfranken jetzt die Möglichkeit, alle Traueranzeigen direkt nach Erscheinen in der Zeitung anzuschauen - exklusiv und kostenfrei!

Exklusive Traueranzeigen ganz einfach online anschauen

Auf trauer.infranken.de könnt Ihr täglich (außer sonntags) alle exklusiven Traueranzeigen, Danksagungen, Nachrufe und Totentafeln aus den Titeln Fränkischer Tag, Bayerische Rundschau, Coburger Tageblatt, Saale-Zeitung und Die Kitzinger abrufen! Die Anzeigen werden übersichtlich sortiert in einem pietätvollen Ambiente aktuell dargestellt und sind jederzeit abrufbar. Dazu wird für jeden Trauerfall automatisch eine Gedenkseite erstellt, auf der Verwandte, Freunde und Bekannte kondolieren und Abschied nehmen können. Ihr könnt außerdem digitale Kerzen entzünden und nette Worte hinterlassen!

Traueranzeigen per E-Mail empfangen

Ein ganz besonderer Service von trauer.infranken.de: unser Suchagent. Hier könnt ihr ganz einfach und bequem eine Region abonnieren und erhaltet automatisch alle Trauerfälle und Anzeigen per E-Mail auf Eurer gewünschtes Endgerät. Hier direkt und natürlich kostenfrei anmelden!

Traueranzeigen, Nachrufe und Danksagungen aus diesen Regionen

Ihr könnt Euch auch alle aktuellen Trauerfälle aus der gesamten Region anzeigen lassen, auf Wunsch gefiltert nach Namen, Wohnort oder dem Zeitraum des Todes.

trauer.infranken.de