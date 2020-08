Neues Monopoly: Endlich ein Spiel für schlechte Verlierer!

Jeder von uns gewinnt bei Brettspielen gerne. Doch manche tun sich beim Verlieren so richtig schwer. Jeder kennt sie – die schlechten Verlierer. Genau für diese Menschen hat nun Hasbro ein Spiel herausgebracht. Mit dem neuen „Monopoly für schlechte Verlierer“ werden die üblichen Regeln auf den Kopf gestellt und das Verlieren macht endlich Spaß!

Bei der neuen Variante des Spiele-Klassikers verändert sich so einiges. Lästige Dinge, wie zum Beispiel Miete zahlen oder ins Gefängnis gehen, werden jetzt mit den sogenannten „Loser-Marken“ belohnt. Wer vier dieser Marken gesammelt hat, kann sich die übergroße Mr. Monopoly Spielfigur leihen. Diese Figur verschafft dem vermeintlichen „Loser“ gegenüber allen anderen Spielern diverse Vorteile.

Neue Monopoly-Variante: Vom Verlierer zum Gewinner

Wenn Sie die "Loser-Figur" besitzen, dann müssen Sie keine Miete mehr zahlen. Nun muss sogar der Grundstücksbesitzer dem "Loser" Geld zahlen. Steuern oder Rechnungen müssen ebenfalls nicht mehr bezahlt werden. Der Loser bekommt die entsprechenden Beträge selbst von der Bank.

Sogar die Ereignis- und Gemeinschaftskarten sind bei diesem Spiel auf der Seite des Verlierers. Wenn man die „Gehe ins Gefängnis“-Karte zieht, kann man sie nun einfach an einen anderen Mitspieler weitergeben. Zieht man mit der Mr. Monopoly Spielfigur auf ein Feld, das bereits von einem anderen Spieler besetzt ist, klaut man diesem Spieler eine Grundstückskarte und zwingt ihn eine Runde auszusetzen.

So macht Verlieren endlich mal Spaß! Nicht heulen, sondern heimzahlen!

