Babybrei selber machen: So geht es ganz einfach

Babys sammeln die ersten Erfahrungen mit der Nahrung breites in der Stillzeit. Mit Babybrei startet dann die Beikost-Phase. Brei kannst du leicht und schnell selber zubereiten.

Günstige Alternative: Babybrei selber machen

Nach fünf bis sechs Monaten lassen sich Babys nicht mehr nur mit Milch abspeisen. Die Beikost-Phase beginnt. Zu Beginn können die Babys noch nicht so viel essen, denn ihr Magen ist noch recht klein und außerdem müssen sie sich erst an den Geschmack von anderen Lebensmitteln gewöhnen. Beim Stillen nehmen können Babys über die Muttermilch tatsächlich schon unterschiedliche Aromen kennenlernen, sie variieren je nachdem, was die Mutter gegessen hat. Der erste Brei sollte daher recht simpel ausfallen. Mische nicht zu viele unterschiedliche Obst- oder Gemüsesorten.

Du kannst mittags zum Beispiel ein Gemüse-Obst-Brei reichen und am Abend einen einfachen Milch-Getreide-Brei. Dieses Menü kannst du dann nach Bedarf zum Beispiel mit einem Getreide-Obst-Brei für den Nachmittag erweitern.

Die Auswahl an Fertig-Brei ist riesig. Es gibt fertigen Gemüse- oder Obst-Brei im Glas und Getreide-Brei-Pulver zum selbst anrühren. Wenn du den Babybrei jedoch selber zu bereitest, kannst du nicht nur Geld sparen – ein Gemüse-Brei im Glas kostet zwischen 0,50 und 3,00 Euro – sondern kennst auch alle Zutaten. Du kannst darauf achten, regionale, saisonale und biologisch erzeugte Obst- und Gemüsesorten zu verwenden. Den Brei kannst du in größerer Menge kochen und dann in kleinen Portionen einfrieren oder im Kühlschrank lagern und je nach Bedarf auftauen bzw. aufwärmen.

Gemüse-Brei für den Start

Für den Start in die Beikost-Phase kannst du zum Beispiel einen Gemüse-Kartoffel-Brei kochen. Hierfür benötigst du lediglich 4 Zutaten und die Zubereitung sehr simpel.

Zutaten:

100 g Gemüse deiner Wahl, zum Beispiel Karotte – greife hier am besten auf das saisonale und regionale Angebot zurück.

deiner Wahl, zum Beispiel Karotte – greife hier am besten auf das saisonale und regionale Angebot zurück. 50 g Kartoffeln – diese bilden eine perfekte Basis für den Brei, ihrer Stärke verleiht dem Brei eine optimale Konsistenz.

– diese bilden eine perfekte Basis für den Brei, ihrer Stärke verleiht dem Brei eine optimale Konsistenz. 80 ml Wasser

1 TL Pflanzenöl – am besten eignet sich hochwertiges kaltgepresstes und geschmacksarmes Öl, wie zum Beispiel Raps- oder Sonnenblumenöl.

Zubereitung:

Schäle das Gemüse und die Kartoffeln und schneide alles in kleine Stücke. Lasse das geschnittene Gemüse im Wasser aufkochen und alles für ca. 15 Minuten köcheln. Püriere das Gemüse mit einem Pürierstab. Gib erst zum Schluss das Öl hinzu, so bleiben alle enthaltenen Vitamine und Ölsäuren erhalten.

Je keiner das Kind, desto feiner sollte der Brei sein. Hat das Kind schon etwas Erfahrung mit der Nahrungsaufnahme, kann der Brei auch etwas stückiger ausfallen. Dann kannst du statt des Pürierstabs auch einen Gemüsestampfer verwenden.

Getreide-Milch-Brei ganz ohne Zucker

Wenn das Baby Gefallen am Gemüse-Brei gefunden hat, kannst du deinem Kind nach circa einem Monat einen Mich-Getreide-Brei geben. Der Getreide-Brei sollte im 1. Lebensjahr ungesüßt gefüttert werden. Im besten Fall vermeidest du es, auf fertige Produkte zurückgreifen, denn viele Fertigprodukte sind stark gezuckert. Dieser selbstgemacht Babybrei eignet sich zum Beispiel für die Mahlzeit am Abend.

Zutaten:

200 ml Milch

20 g Vollkorngetreideflocken oder Grieß

oder 2 EL Fruchtsaft oder zerdrücktes Obst, wie zum Beispiel Banane; diese verleiht dem Brei eine leichte Süße.

Zubereitung:

Den Grieß bzw. die Flocken in die kochende Milch einrühren. Alles circa 3 Minuten aufkochen und köcheln lassen. Die Süße in Form von Obst oder Fruchtsaft hinzufügen.

Am besten ist es, wenn du für die Zubereitung Vollmilch verwendest. Das Kind benötigt vor allem im ersten Lebensjahr etwas mehr Fett.

Getreide-Obst-Brei nach dem Mittagsschlaf

Ergänzend zum Gemüse- und Getreide-Brei kannst du nach einem weiteren Monat die Stillmahlzeit am Nachmittag gegen einen Getreide-Obst-Brei eintauschen. Das Kind wird am Morgen mit Milch gefüttert und bei Bedarf und den restlichen Tag mit Brei.

Zutaten:

90 ml Wasser

20 g Vollkornflocken oder Grieß

oder Grieß 100 g zerdrücktes oder fein geriebenes, püriertes Obst oder Fruchtmus wie zum Beispiel Apfelmus.

oder wie zum Beispiel Apfelmus. 1 TL Rapsöl

Zubereitung:

Getreideflocken oder Grieß in kochendes Wasser einrühren und für 3 Minuten köcheln lassen. Das pürierte bzw. geriebene Obst hinzugeben. Zum Schluss das Öl unterrühren.

Wenn das Baby den Tag über mit Brei gefüttert wird und nur noch morgens und je nach Bedarf Milch trinkt, sollte es zusätzlich Wasser trinken.

Fazit

Babybrei ist schnell und einfach zubereitet. Mit der Brei-Beikost, die circa ab dem 5. Monat eingeführt werden sollte, gewöhnen sich die Kinder an die feste Nahrung. Mit der eigenen Zubereitung sparst du Geld und weißt ganz genau, was dein Kind isst.