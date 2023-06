Die ersten Anzeichen: Woran merke ich schon früh, dass ich schwanger sein könnte?

Wenn du dir ein Baby wünschst, dann möchtest du natürlich so früh wie möglich feststellen, ob es schon auf dem Weg ist. Wir verraten dir deshalb, welche Symptome innerhalb einer Schwangerschaft auftreten können und wann es sinnvoll ist, einen Schwangerschaftstest zu machen. Beobachte dazu ganz genau deinen Körper, dieser zeigt dir häufig deutlich an, dass eine Befruchtung stattgefunden hat.

Erste Anzeichen einer Schwangerschaft

Die meisten Anzeichen für eine Schwangerschaft stellen sich durch den gestiegenen Hormonspiegel dar. Dieser steigt, sobald eine Eizelle befruchtet wurde. Das sicherste Anzeichen für eine Schwangerschaft ist dabei immer das Ausbleiben der Monatsblutung zum erwarteten Zeitpunkt. Weitere Anzeichen einer Schwangerschaft sind vergrößerte oder spannende Brüste, denn die Brust beginnt sich bereits wenige Tage nach der Befruchtung zu verändern. Damit das Kind später gestillt werden kann, vergrößert sich die Brust und die Brustwarze verfärbt sich dunkler.

Gleichzeitig kann es zu Schmerzen im Unterbauch kommen, welche nicht missinterpretiert werden sollten, mit der sich anbahnenden Periode. Gleichzeitig ist ein verstärkter Harndrang ein Symptom für eine Schwangerschaft. Bereits zwei bis drei Wochen nach der Befruchtung kann dieser eintreten. Das Hormon Progesteron steigt durch die Schwangerschaft an und führt zu einer starken Durchblutung im Becken. Ab der fünften bis sechsten Woche können zusätzlich Müdigkeit sowie Brechreiz und Übelkeit eintreten. Auch Kreislaufschwierigkeiten und Schwindel gehören zu den Veränderungen.

Zusätzlich verändert sich auch der Geruchssinn der schwangeren Person. Gerüche wie Kaffee, Zahnpasta oder Parfum werden deutlich intensiver wahrgenommen. Schwangere weisen zudem einen starken Heißhunger, häufig auf ungewohnte Speisen, auf. Ebenso kann es zu einem metallischen Geschmack im Mund kommen. Übelkeit sowie Müdigkeit pendeln sich meistens in der 14. Schwangerschaftswoche allmählich wieder ein. Auch Sodbrennen sowie Bauch- und Kopfschmerzen können für eine Schwangerschaft sprechen. All diese Symptome sind für sich alleine natürlich kein eindeutiges Zeichen einer Schwangerschaft, können jedoch in Kombination stark dafür sprechen.

Wahrscheinliche Anzeichen einer Schwangerschaft

Sollte es während des Eisprungs ungeschützten Geschlechtsverkehr gegeben haben und die Periode nicht wie gewohnt eintreten, dann deutet das in jedem Fall auf eine Schwangerschaft hin. Ein weiteres eindeutiges Zeichen für eine Schwangerschaft ist eine erhöhte Körpertemperatur beim Aufwachen. Diese sollte jedoch über 18 Tage hinweg gemessen werden und das mit einem möglichst genauen Thermometer.

Die sogenannte Basaltemperatur liegt normalerweise bei etwa 36,6 Grad und ist nach dem Eisprung etwa 0,5 Grad erhöht. Ist eine Schwangerschaft eingetreten, dann bleibt sie auf diesem erhöhten Niveau. Laut Women's Health können sensible Schwangerschaftstests schon eine Woche nach der Befruchtung gemacht werden. Spätestens ab dem ersten Tag, an dem die Periode ausbleibt, kannst du ihn zuverlässig durchführen. Sollte der Test zu dieser Zeit negativ ausfallen, kann es jedoch sein, dass noch nicht ausreichend Schwangerschaftshormone im Urin vorhanden sind. Dann empfiehlt es sich, den Test ein paar Tage später zu wiederholen oder einen Frauenarzt bzw. eine Frauenärztin aufzusuchen.

Im Rahmen eines Bluttests kannst du sieben bis neun Tage nach der Befruchtung bereits ein zuverlässiges Ergebnis erhalten. Ab dem zehnten Tag nach ausbleibender Regelblutung kann ein Frauenarzt bzw. eine Frauenärztin durch eine Ultraschalluntersuchung ebenso eine zuverlässige Aussage darüber geben, ob es zu einer Schwangerschaft gekommen ist.

Ganz sicher sind frühe Anzeichen nicht

Alle oben genannten Anzeichen können auch anderweitige Ursachen haben. So treten das Spannungsgefühl in der Brust, genau wie Heißhungerattacken bei vielen Frauen auch in den Tagen vor der Menstruation auf. Auch das Ausbleiben der Monatsblutung ist noch kein eindeutiges Zeichen einer Schwangerschaft. Beispielsweise führt Stress dazu, dass sich der Eisprung und somit die Menstruation verschiebt.

Andererseits kann eine Frau jedoch trotzdem schwanger sein, selbst wenn nicht alle genannten Symptome auftreten oder einzelne Symptome fehlen. Die Anzeichen einer Schwangerschaft unterscheiden sich individuell und sind nicht immer gleich stark ausgeprägt. Manche schwangere Personen spüren bereits sehr früh eine Veränderung, während es sich bei anderen erst später einstellt.

Gewissheit verschafft ein Schwangerschaftstest, der sich empfiehlt, wenn die genannten Symptome auftreten. Die Urintests sind in Apotheken oder Drogerien erhältlich und können direkt zu Hause gemacht werden. Den Test kannst du aber auch in einer Arztpraxis oder bei einer Hebamme durchführen lassen.

Fazit

Versuche die genannten Symptome nicht überzuinterpretieren und auf deinen Körper zu hören. Die Symptome können auch andere Ursachen haben und andersherum treten sie nicht bei jeder Frau auf. Du kannst also auch schwanger sein, ohne die Symptome in einer feststellbaren Ausprägung zu haben. Ein Schwangerschaftstest sowie ein Besuch bei einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin ist bei einem Verdacht sinnvoll.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / Marjonhorn