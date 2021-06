Video-Dating: 10 Tipps und Vorteile für das erste Date per Video!

Video-Dating: So funktioniert das virtuelle Date

Um ein Online-Date per Video zu vereinbaren, braucht es keine Plattformen, wie Skype oder Zoom. Die Singleplattform single.inFranken.de stellt das neue Feature kostenlos für alle Premium-Mitglieder bereit. Dabei ist keine zusätzliche Registrierung oder ein Update notwendig. Schnell und unkompliziert können beliebige Nutzer miteinander kommunizieren. Alles was dafür benötigt wird, ist der Zugriff auf Kamera und Mikrofon und schon können Sie los telefonieren.

7 Tipps für ein erfolgreiches Video-Date

Damit ihr erstes virtuelles Date ein voller Erfolg wird, haben wir Ihnen eine Reihe von Tipps zusammengestellt, die es zu beachten gilt. Mit der richtigen Vorbereitung wird das Online-Date bequemer und entspannter als jedes Date zuvor!

Vereinbaren Sie einen festen Termin

Jeder kennt die Situation eines spontanen Anrufs. Meist kommen diese ungelegen und man unterhält sich zwischen Tür und Angel und die Konzentration lässt zu wünschen übrig. Um eine solche Situation zu vermeiden, empfiehlt es sich unbedingt, einen gemeinsam Termin zu vereinbaren, bei dem sich beide Teilnehmer voll und ganz auf das Date konzentrieren können. Sorgen Sie für eine entspannte Atmosphäre

Fühlen Sie sich in Ihrer Umgebung wohl und ungestört, wird sich dies auch auf die Art und Weise, wie Sie sich während dem Date präsentieren, auswirken. Ein chaotisches Zimmer oder der störende Baulärm von nebenan kann Sie schnell aus der Ruhe bringen und Sie schweifen schneller ab. Ihr Lieblingssessel eignet sich dagegen perfekt für die richtige Atmosphäre. Sich mit dem richtigen Licht von der besten Seite präsentieren

Das Licht spielt gerade beim Video-Dating eine wichtige Rolle. Ein gedimmtes Licht sorgt zwar für eine entspannte Atmosphäre, nur sollten Sie vorher prüfen, ob Sie Ihr Gegenüber klar und deutlich erkennen kann. Am besten ist ein Licht, dass Sie von vorne anstrahlt. Tagsüber eignet sich das Sonnenlicht durch ein Fenster, am Abend eher ein Standlicht, dass Sie vor sich platzieren. Achten Sie trotzdem auf Ihr Äußeres

Sie bleiben für Ihr Date zwar in den eigenen vier Wänden, aber Jogging Hose und Pyjama müssen trotzdem nicht sein. Auch bei einem Video-Telefonat zählt der erste Eindruck und mit einem schicken Outfit und gemachten Haaren können Sie sicherlich bei Ihrem Flirt-Partner punkten. Ihr Hintergrund verrät einiges über Sie!

Eine Gitarre oder ein paar Skier können Aufschluss über ihre Vorlieben und Hobbies geben. Auch ein paar schöne Zimmerpflanzen oder beeindruckende Gemälde spiegeln Ihren Charakter wider und geben erste Informationen über Ihre Persönlichkeit preis. Lassen Sie sich nicht stören oder ablenken

Damit Sie sich voll und ganz auf Ihr Date konzentrieren können, sollten Sie vorab dafür sorgen, dass Sie während des Video-Calls ungestört bleiben. WG-Mitbewohner, Haustiere oder der Postbote könnten Sie unnötig ablenken und das Gespräch unterbrechen. Sorgen Sie also dafür, dass Sie in der Zeit des Dates möglichst alle Störfaktoren ausschließen und die volle Aufmerksamkeit auf Ihren Date-Partner legen können. Überraschen Sie mit Kreativität

Ein Video-Date muss nicht zwangsläufig in Ihrem Wohnzimmer auf dem Sofa oder am Schreibtisch stattfinden. Es gibt unzählige Möglichkeiten das Date spannender zu gestalten und so für die nötige Abwechselung zu sorgen. Wenn Sie schon nicht zusammen essen gehen können, warum nicht zusammen kochen? Alles virtuell natürlich.

4 aufregende Aktivitäten während des Video-Dates

Lassen Sie sich nicht von der Distanz abhalten, gemeinsame Aktivitäten zu planen und zu unternehmen. Auch bei einem Video-Date gibt es verschiedene Aktivitäten, an die Sie bisher bestimmt noch nicht gedacht haben.

Dinner for One

Überlegen Sie sich gemeinsam ein Menü, inklusive leckeren Getränken. Anschließend bereitet jeder in seiner eigenen Küche das Essen zu. Sie glauben gar nicht, wie aufschlussreich, ein solches Date sein kann. Sie erhalten nicht nur Einblicke in die Küche des Anderen, sondern auch Informationen über geschmackliche Vorlieben und Kochkünste des Gegenübers. Virtueller Spieleabend

Heutzutage ist es kein Problem mehr, auch virtuell Spiele zu spielen. Entweder hat jeder sein eigenes Brettspiel vor sich liegen oder man sucht im Internet nach passenden Online-Spielen. In jedem Fall verhindern Sie Langeweile und kommen sich auf spielerische Weise näher. Virtuelle Städtereise

Gerade wenn Sie in unterschiedlichen Städten wohnen, kann eine virtuelle Stadtrundfahrt wirklich Spaß machen. Während man seinem Video-Date die schönsten Flecken und Geheimtipps zeigt, kann der Date-Partner Fragen stellen und die virtuelle Reise genießen. Zeit für persönliche Fragen und näheren Informationen bleibt natürlich weiterhin. Langeweile oder peinliches Schweigen sind allerdings Fehlanzeige. Netflix & Chill, aber virtuell

Natürlich können Sie auch einen gemeinsamen Film anschauen oder Sie haben beide die gleiche Lieblingsserie. Gerade nach ein paar Video-Dates kann dies eine schöne Abwechslung sein. Man ist zwar nur durch das Smartphone verbunden, trotzdem fühlt man sich weniger allein. Ein lustiger Kommentar zu einer bestimmten Szene lockert die Stimmung schnell auf.

Singles in Franken Ich suche: Frauen/Männer Frauen Männer von: bis: im PLZ-Bereich:

Vorteile des Video-Dates

Ein großer Vorteil des Video-Calls ist, dass die Suche nach einer geeigneten Location wegfällt. Jeder ist in seiner vertrauten Umgebung und die Anreise fällt weg. Auch die typische Frage, wer beim ersten Date die Rechnung übernimmt, spielt keine Rolle mehr. Peinliche Restaurantbesuche, bei denen man am liebsten sofort verschwinden würde, sind also kein Thema mehr.



Das führt gleich zu einem weiteren Vorteil: Man kann das Video-Date jederzeit und unkompliziert beenden, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt. Das Essen aus Höflichkeit abwarten oder die Zeit totschlagen bis endlich die Bahn fährt, ist nicht mehr nötig.

Ein weiterer Vorteil ist sicherlich die Zeitersparnis. Sie müssen nicht irgendwo hinfahren und sind nicht den ganzen Abend lang weg. Wenn Kinder ins Bett gebracht werden müssen oder Sie ungern nachts Auto fahren, ist das Video-Date eine perfekte Alternative. Selbst ein kurzes Gespräch über 20 Minuten kann ein erster Schritt für die Liebe sein.

Außerdem muss für unsere Video-Funktion keine Handynummer oder private E-Mail-Adresse weitergeben werden. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihr Date-Partner eine ganz andere Person ist, als Sie gedacht hätten. Falsche Angaben über Alter oder Aussehen sind über das Video schnell bemerkbar.

Ein weiterer Aspekt: Statt Angst haben zu müssen, dass Sie das Date nicht freiwillig verlassen können, können Sie beim Video-Date einfach auflegen und die Situation ist entschärft.

Zögern Sie nicht länger und lassen Sie sich auf ein Video-Date ein. Mit unseren Tipps und ein wenig Mut, entdecken Sie ganz neue Möglichkeiten des Datens und lernen so noch einfacher und bequemer Ihren Traumpartner kennen!

Video-Dating: So funktioniert das neue Feature

Sie haben Interesse, Ihren Traumpartner per Video kennenzulernen? Auf unserer regionalen Singlebörse haben Sie nun endlich die Möglichkeit. Kostenlos für unsere Premium-Mitglieder, ohne zusätzliche Registrierung. Wie Sie das neues Feature nutzen können, erfahren Sie hier: Die neue Video-Dating-Funktion: Eine Anleitung in nur 5 Schritten