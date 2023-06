Diese 6 Eigenschaften lassen dich unattraktiv wirken

Wer schön sein will, muss leiden - sagt ein Sprichwort. In der Tat wird immer wieder viel unternommen für ein ansprechendes Äußeres. So gibt es Tipps fürs Abnehmen ohne Diät oder Sportoder mit welchen Nudeln man besonders gut auf die Figur achten kann, ohne dabei zu hungern.

Gutes Aussehen ist meist gerade für ein erstes Kennenlernen enorm wichtig. Es spielen viele Faktoren mit. Einige Eigenschaften werden dabei als attraktiv oder unattraktiv wahrgenommen. Wir stellen dir sechs Merkmale vor, die du lieber vermeiden solltest.

Welche Faktoren über attraktiv oder unattraktiv entscheiden

#1 Eitelkeit

In einer Studie von ElitePartner wurden über 3700 Menschen danach befragt, welche Eigenschaften beim Kennenlernen nicht gut ankommen. Für 75 Prozent der Befragten ist Eitelkeit der klare Negativ-Sieger. Wer zu sehr von sich selbst überzeugt ist, erscheint folglich eher unattraktiv. Die meisten der Teilnehmer*innen wollen keine selbstverliebten Partner*innen.

#2 Schlafmangel

In einer experimentellen Studie konnten Forscher*innen feststellen, dass Menschen mit Schlafmangel als weniger gesund und weniger attraktiv wahrgenommen werden als ausgeschlafene Menschen. In der Untersuchung wurden 23 Erwachsene im Alter von 18 bis 31 einmal nach einer normalen Nacht mit acht Stunden Schlaf und einmal nach einer Nacht mit zu wenig Schlaf fotografiert. 65 Beobachter*innen haben die Fotos dann bewertet und die ausgeschlafenen Versionen bevorzugt.

#3 Schlechter Ruf

Wissenschaftler*innen haben untersucht, wie attraktiv Menschen wahrgenommen, wenn man "schlechte Informationen" über deren Charakter gehört hat. Die Forscher*innen ließen ihre Proband*innen Fotos bewerten, die Menschen mit einem neutralen Gesichtsausdruck zeigten. Dabei wurden die Fotos unterschiedlich beschrieben. Diejenigen, die als "böse" oder anderweitig negativ beschrieben wurden, wurden tatsächlich als weniger attraktiv eingestuft.

#4 Geiz

Laut der Studie von ElitePartner empfinden 66 Prozent der Befragten Geiz als unattraktiv. Beim Date knausrig sein, kommt also bei den meisten nicht gut an.

#5 Humorlosigkeit

In zwei Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass Humor "positiv mit Sympathie und Nähe assoziiert" wird. Es gibt also einen positiven Zusammenhang zwischen Humor und Sympathie. Humor wirkt laut den Forscher*innen als "Mechanismus, der dazu dient, in allen Beziehungen und bei beiden Geschlechtern Verbindungen zu anderen herzustellen." Im Umkehrschluss bedeutet das: Wir nehmen Menschen, die wir als humorlos empfinden, als weniger sympathisch und damit auch als weniger attraktiv wahr.

#6 Faulheit

Eine Untersuchung der University of Wisconsin hat gezeigt, dass Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Fleiß und Bescheidenheit als Pluspunkte in Sachen Attraktivität gelten. Faulheit dagegen bewirkt genau das Gegenteil und wird von den meisten Menschen nicht als positiv wahrgenommen.

