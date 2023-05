Trauerlieder: Die 10 schönsten Lieder für Beerdigungen

Die Beerdigung ist ein trauriges und zugleich auch melancholisches Ritual. Die passende Musik spielt dabei eine wichtige Rolle, um dem verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Welche Lieder wählen die Deutschen am häufigsten für die musikalische Begleitung der Trauerzeremonie aus?



Trauernde greifen häufig auf den Klassiker "Ave Maria" von Franz Schubert zurück. Das prominenteste Beispiel 2017 ist wohl Helmut Kohls Trauerfeier, bei der "Ave Maria" erklang. Seit Jahrhunderten wird das Gebet zur Anrufung Marias von Komponisten aller Epochen vertont.

Trauerlieder: Ave Maria auf Platz 1

Zum Beispiel beim Abschied des Altkanzlers am 1. Juli 2017 wurde "Ave Maria" in der Version von Sergei Rachmaninow gespielt. Das Chorstück wurde bei der bewegenden Trauerfeier im Speyerer Dom nach dem Schlussgebet aufgeführt. Dagegen entschieden sich die Befragten aus der Bestattungen.de-Studie eher für Franz Schuberts "Ave Maria". Das eigentlich als "Ellens dritter Gesang" benannte Kunstlied aus dem Jahr 1825 rührt die Angehörigen mit sanften Klavierklängen und einem ergreifenden Gesang.

Wie "Ave Maria" ist auch "Time to say goodbye" unter den beliebtesten vertreten und wurde bei einer Umfrage aus dem Jahr 2017 zum zweitbeliebtesten Trauerlied gewählt.

Neben Pop-Balladen wie "Time to say goodbye", "Die Rose" und "Hallelujah" werden klassische Stücke besonders oft gespielt. So gehört nicht nur der Favorit zur klassischen Musik. Auch die weltbekannten Stücke "Air" von Bach und "Morgenstimmung" von Edvard Grieg zählen zu den beliebtesten Titeln.

Trauerlieder: Klassiker und deutsche Lieder am beliebtesten

Klassische Kompositionen sind für viele Menschen vertraute Begleiter durch das Leben und vermitteln Stärke und Ruhe in der schweren Zeit des Abschieds.

Wie in den Jahren zuvor gehörten auch 2019 deutschsprachige Lieder zu den meistgespielten Stücken auf Trauerfeiern. Wieder ganz oben - wenn auch nichtan der Spitze - ist Gabaliers "Amoi seg' ma uns wieder". Die 2009 auf dem Album "Da komm' ich her" veröffentlichte Ballade hat es auf den zweiten Rang geschafft und handelt vom Verlust eines geliebten Menschen. Trauernde können sich in den Worten wiederfinden und sich mit dem Musiker identifizieren, der mit diesem Stück den Tod seines Vaters und seiner Schwester aufarbeitet. Auch "So wie du warst" , "Niemals geht man so ganz" und "Euch zum Geleit" thematisieren das Abschiednehmen und sprechen Trauernde damit direkt aus dem Herzen.

Die Top 10 der Trauerlieder im Überblick:

Ave Maria - Franz Schubert

Amoi seg‘ ma uns wieder – Andreas Gabalier

Air (aus Orchestersuite Nr. 3 in D, BMV 1068) – Johann Sebastian Bach

Time to say goodbye – Sarah Brightman

Die Rose – Helene Fischer

My way – Frank Sinatra

So nimm denn meine Hände – Jörg-Peter Weigle

Träumerei – Robert Schumann

Hallelujah – Leonard Cohen

See you again – Wiz Khalifa feat. Charlie Puth

Weitere beliebte Trauerlieder des Jahres 2019 nach Genres:

Rock & Pop:

Das Leben ist schön – Sarah Connor

So wie du warst – Unheilig

Der Weg – Herbert Grönemeyer

Someone like you – Adele

Tears in Heaven – Eric Clapton

Knockin on heavens door – Guns N‘ Roses

Instrumental:

River flows in you – Yiruma

Somewhere over the rainbow

Friedhofsquartett/Streichquartett D-Dur – Joseph Haydn

Largo – Georg Friedrich Händel

Mondscheinsonate – Beethoven

Morgenstimmung – Edvard Grieg

Sakral:

Befiehl du deine Wege (Matthäus Passion BWV 244) – Johann Sebastian Bach

Maria, breit den Mantel aus

Von guten Mächten wunderbar geborgen

Großer Gott, wir loben dich

Jesus, meine Zuversicht – Johann Sebastian Bach

Befiehl du deine Wege – Paul Gerhardt

O Welt, ich muss dich lassen – Johann Sebastian Bach

Wir sind nur Gast auf Erden

Klassisch:

Canon in D – Johann Pachelbel

Das wohltemperierte Klavier (Präludium Nr. 1) – Johann Sebastian Bach

Abendsegen – Engelbert Humperdinck

Klarinettenkonzert A-Dur – Wolfgang Amadeus Mozart

Ännchen von Tharau – Friedrich Silcher

Die Himmel rühmen – Ludwig van Beethoven

Ich bete an die Macht der Liebe

Lacrimosa – Wolfgang Amadeus Mozart

Trauergesang – Felix Mendelssohn Bartholdy

Der Lindenbaum „Am Brunnen vor dem Tore“ – Friedrich Silcher

