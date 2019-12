Fake-Gewinnspiel: Edeka verspricht Facebook-Nutzern ein Wohnmobil

Den Beitrag teilen und mit dem Wort "Glückwunsch" kommentieren - diese beiden Schritte führten laut der inoffiziellen Internetseite "Edeka ." auf Facebook zur Teilnahme an einem Gewinnspiel, bei dem fünf Auserwählte einen Campingwagen im Wert von 75.000 Euro gewinnen könnten.

Falsche Edeka-Seite auf Facebook: Mimikama warnt vor Betrügern

Klingt zu schön um wahr zu sein? Stimmt, denn das Ganze ist ein Fake. Mimikama warnt vor der Betrügerseite: "Dieses Gewinnspiel ist nicht seriös und täuscht die Teilnehmer. Es entspricht nicht den Kriterien von Facebook und nutzt gefälschte Elemente!" Mit offiziell aussehenden Bildern und einem seriös erscheinenden Internetauftritt sowie den bekannten Firmennamen gäbe es immer wieder Fake-Seiten, die teure Gewinne versprechen und die Nutzer somit reinlegen.

Gefälschte Gewinnspiele: Betrüger wollen Daten sammeln und verkaufen

Sinn und Zweck solcher gefälschten Gewinnspiel-Seiten sei lediglich das Sammeln von Daten der Benutzer, die dann weiterverkauft werden können. Somit könne durch das reine Kommentieren, das vermeintlich "nicht schlimm ist", trotzdem Gewinn gemacht werden. Die Kommentatoren würden dann von den Seitenbetreibern auch zu weiteren Gewinnspielen animiert.