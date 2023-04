Ende März ist der Kinofilm "Manta Manta - Zwoter Teil" gestartet. Mit ihm ist ein echter Kult-Klassiker aus dem deutschen Straßenverkehr wieder voll im Bewusstsein der Menschen angekommen. Aber so richtig in Vergessenheit geraten ist doch eigentlich nie. Eine Umfrage von inRLP.de zeigt, dass diesen Opel fast jeder kennt.

Und das Ergebnis dürfte auch den Autohersteller freuen. Zuletzt hat sich der Konzern aus Rüsselsheim am Main (Hessen), mit Werken in Kaiserslautern und Eisenach, auch mit einer klaren Ansage zum Kultfilm gegenüber der inRLP.de-Redaktion geäußert und sich damit direkt an Fans des Mantas gerichtet.

Umfrage zum Manta zeigt - diesen Opel kennt doch fast jeder

Für Opel ist der Manta ein extrem wichtiger Baustein im Unternehmen, wie ein Sprecher erklärt: "Der Manta ist für uns eine besondere, historische Verpflichtung, mit der wir sehr verantwortungsvoll umgehen."

Und wie die Umfrage zeigt zu Recht. Bei den über 22.000 Abstimmungen wird eines ganz deutlich: 80 Prozent haben angegeben, dass das Auto ein Kult-Klassiker ist, den doch irgendwie jeder kennt. Nur für 13 Prozent ist der Manta nichts Besonderes oder sie kennen das Fahrzeug nicht.

Für die Autobauer aus Rüsselsheim wird es aber auch unabhängig von einer Umfrage mit dem Manta weitergehen in der Firmengeschichte. Ein sogenanntes Konzept-Auto dazu gibt es bereits. Fans können sich dann auch vielleicht in Zukunft über Charme der 90er Jahre auf deutschen Straßen freuen.