Hypermiling: Was ist das und wie hilft es dir beim Sparen?

Wegen der hohen Preise für Benzin und Diesel suchen die Menschen derzeit vermehrt nach Möglichkeiten, wie sie sparsamer Autofahren können. Das sogenannte Hypermiling könnte dabei helfen.

Hypermiling ist ein Begriff, der aus den USA stammt und dort sogar schon zu einer Art Sport geworden ist.

Dabei geht es darum, mit einer Tankfüllung so weit wie möglich zu kommen, also so viele Kilometer wie möglich zu fahren. Durch das energiesparende Fahren sollen sogar Strecken von über 2000 Kilometer mit nur einer Tankfüllung zurückgelegt werden können. Welche Tipps und Tricks das Hypermiling bereithält und wie ihr damit Sprit sparen könnt, erfahrt ihr hier.

Mit Hypermiling Sprit sparen - wie funktioniert das?

Vor der Fahrt sollte unnötiger Ballast aus dem Auto entfernt werden. Wer zum Beispiel eine unbenutzte Dachbox auf dem Auto montiert hat, sollte diese abmontieren. Denn mehr Gewicht bedeutet auch, dass mehr Kraftstoff benötigt wird.

Laut Eckhard Seifert, einem deutschen YouTuber, der unter seinem Channel asphalt.art regelmäßig Videos über Tipps für spritsparendes Fahren veröffentlicht, gilt dies auch für Autos im Allgemeinen. Kleine, windschnittigere Autos verbrauchen demnach weniger Kraftstoff als große, schwere. Klingt logisch.

Der wohl wirksamste Tipp ist, nicht zu rasen. Laut dem Bund der Energieverbraucher steigt der Verbrauch deutlich bei erhöhter Geschwindigkeit. Weil der Luftwiderstand sich bei einer Verdopplung der Geschwindigkeit vervierfacht, ist der Spritverbrauch bei 150 km/h im Schnitt doppelt so hoch wie bei 70 km/h.

Mit einer Tankfüllung bis zu 2000 Kilometer

Auf der Autobahn also zwischen 80 und 90 km/h zu fahren, senkt den Verbrauch enorm. Insbesondere bietet es sich dort auch an, im Windschatten eines Lkw zu fahren, denn dieser verringert den Luftwiderstand und somit den Verbrauch.

Auch die Fahrweise hat einen großen Einfluss auf den Verbrauch eines Pkw. Eine ruhige Fahrweise im niedrigen Drehzahlbereich zahlt sich aus, weil sie weniger Benzin verbraucht. Deswegen sollte man laut dem Bund der Energieverbraucher schon bei 2000 Umdrehungen pro Minute in einen höheren Gang wechseln.

Ein weiterer Tipp ist es, so wenig wie möglich zu bremsen und anzuhalten. Denn: Wer anhält, bremst die zuvor aufgebaute Energie ab. Und den Schwung zu nutzen, sollte an eine Ampel oder einem Kreisverkehr so langsam herangefahren werden, sodass möglichst wenig Energie beim Bremsen verloren geht. Es muss also weniger Energie für das erneute Gasgeben eingesetzt werden. Dabei hilft es, große Abstände zu den davor fahrenden Autos einzuhalten.

Hypermiling: Gut für den Geldbeutel und für die Umwelt

Youtuber Seifert betont außerdem, dass es hilfreich sei, den Reifendruck des Fahrzeuges leicht zu erhöhen, um die Reibung zwischen Asphalt und Auto so gering wie möglich zu halten. Aus Sicherheitsgründen sollte man mit dem Druck allerdings nicht übertreiben. Für einen Richtwert würde sich ein Blick in die Fahrertür des Wagens lohnen. Wie das Gewicht des Autos und der richtige Reifendruck den Kraftstoff beeinflussen können, erfahrt ihr hier genauer.

Um zusätzlich Sprit zu sparen, empfiehlt der Auto-Profi zusätzlich, auf Klimaanlage, Radio, Innenraumbeleuchtung und das Laden des Handys während der Fahrt zu verzichten.

Mit diesen Tricks, soll er es geschafft haben einen Streckenrekord von 2056 Kilometer zu erreichen. Natürlich lassen sich im Alltag nicht immer alle hilfreichen Tipps integrieren. Doch hält man sich an einige dieser Sprit-Spar-Techniken, gefällt das nicht nur dem Geldbeutel, sondern man gibt auch weniger Schadstoffe in die Umwelt ab.

Falls ihr euch ein neues Auto zulegen wollt, werden hier spritsparende Benziner aus dem ADAC-Test vorgestellt.