Führerschein-Test des ADAC: Würdest du heute noch die Prüfung bestehen? Test offenbart Wissenslücken

Führerschein-Test des ADAC offenbart große Wissenslücken

Würdest du die Führerscheinprüfung heute noch schaffen? Um die theoretische Prüfung zu bestehen, ist umfangreiches Wissen notwendig: über Vorfahrtsregeln, der Berechnung des Bremsweges, technische Fragen zum Thema Auto und vieles mehr. Danach gerät die Theorie offenbar recht schnell in Vergessenheit, wie eine Umfrage des ADAC aus dem vergangenen Jahr zeigt.

Bei dem Test stellten sich rund 3500 Autofahrende aus ganz Deutschland den 20 Fragen. Diese stammten allesamt aus dem amtlichen Katalog der Führerschein-Theorieprüfung, erklärt der ADAC. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus: Lediglich zwei Prozent der Teilnehmenden beantworteten mindestens 17 Fragen richtig. Die meisten Teilnehmenden beantworteten nur neun bis zwölf Fragen korrekt und offenbarten erhebliche Wissenslücken.

Die Fragen selbst waren ein bunter Mix aus verschiedenen Themenbereichen. Besonderes Augenmerk lag allerdings auf Fahrfehlern, die Verkehrsunfälle verursachen können: Alkohol am Steuer, zu geringer Abstand oder zu hohes Tempo. Um auch erfahrenere Teilnehmende zu fordern, wurden "vor allem aktuellere und schwerere Fragen berücksichtigt", erklärt ADAC-Projektleiterin Simone Saalmann.

Besonders große Wissenslücken gab es dabei unter anderem bei der Nutzung des Telefons im Auto. Nur zwölf Prozent konnten die Fragen dazu korrekt beantworten. Fragen zur Nutzung der Nebelscheinwerfer wurden von 24 Prozent der Teilnehmenden korrekt beantwortet.

Vorfahrtsregeln und Alkohol am Steuer: Diese Fragen wurden meist richtig beantwortet

Auch ein weiterer Klassiker sorgte für viele Fehler: Wann wird das Reißverschlussverfahren angewendet? Hierauf gaben nur 25 Prozent der Teilnehmenden die richtigen Antworten. Weitere Problemfelder waren Fragen zur Feinstaubplakette und Umweltzonen (von sechs Prozent korrekt beantwortet), sowie Fragen zur Beschleunigung in Kurven (von 21 Prozent korrekt beantwortet).

Deutlich besser lief es dafür in anderen Themenbereichen: Ganze 87 Prozent kannten die Abstandsregel "Halber Tacho" - der beste Wert der Umfrage. Knapp dahinter (86 Prozent) folgt eine ebenfalls bekannte Frage - wie lange es dauert, bis ein Promille Alkohol im Blut abgebaut wird.

Bei den Vorfahrtsregeln zeigte sich ein ähnliches Bild: Fragen zur "Rechts vor Links"-Regelung konnten 70 Prozent lösen. Interessant war auch eine Frage zum Fahrradschutzstreifen, auf dem Autofahrer*innen weder halten noch parken dürfen. Die überwiegende Mehrheit wusste davon (83 Prozent). "Das hat uns überrascht, da diese Regel noch relativ neu ist", meint Saalmann.

Wer bei dem Test besonders gut abschnitt - und wer nicht

An dem Online-Test nahmen einige Führerscheinneulinge, größtenteils jedoch "routinierte Autofahrende" teil, die ihren Führerschein seit mehr als 20 Jahren innehaben. Doch wer schnitt in dem Test eigentlich am besten ab? Männer, Menschen mit höherer Bildung und Führerscheinneulinge gaben "überdurchschnittlich viele richtige Antworten", schreibt der ADAC.

Enttäuschend verlief der Test hingegen für "Besserwisser" - also Personen, die ihr eigenes Wissen höher einstufen als das Wissen aller anderen Autofahrenden. In dieser Personengruppe waren ebenfalls vorwiegend Männer und jüngere Personen (unter 40 Jahren) vertreten. Auch Autofahrende, die an mehr als 200 Tagen im Jahr unterwegs sind, tummelten sich in dieser Gruppe.

Den vollständigen Test findest du online auf der Website des ADAC.