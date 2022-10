Winterreifen im ADAC-Check: Welche sind top, welche flop?

Kriterien für den Test

Bei Schnee, Eis und Nässe im Winter ist es lebenswichtig, dass du gute Winterreifen besitzt. Welche aktuellen Modelle den ADAC für die kommende Saison überzeugen konnten, verraten wir dir.

Reifen im Test: Winterreifen für Kleinwagen

Im Winter erwarten uns verschiedene Wetterbedingungen, denen Sommerreifen nicht standhalten können. Winterreifen müssen dementsprechend eine Menge leisten können; denn nur mit dem richtigen Grip fährst du auch auf Schnee, Eis und Nässe sicher. Idealerweise sorgen die Winterreifen noch dafür, dass Sprit gespart wird und man leise fährt. Zudem sollten sie möglichst lange halten. Der ADAC-Reifentest hat 33 Reifenmodelle in zwei Dimensionen auf genau diese Eigenschaften getestet.

Für Kleinwagen wurden insgesamt 16 Modelle von Winterreifen getestet. Dafür wurde die weit verbreitete Dimension 185/65 R15 T gewählt. Vier Reifenmodelle konnten den ADAC in allen Kriterien mit "gut" überzeugen: der Continental WinterContact TS 870, der Goodyear Ultragrip 9+, der Semperit Speed-Grip 5 und der Michelin Alpin 6. Als "befriedigend" wurden insgesamt sieben Reifen der Marken BFGoodrich bis Avon bewertet. Bei den Reifenmodellen wird empfohlen, einen individuellen Blick darauf zu werfen. Sie sind oftmals günstiger und können, je nach deinem persönlichen Fahrprofil, dennoch ideal passen.

Der ADAC warnt insbesondere vor dem Kauf der Modelle Imperial Snowdragon HP und Wanli SW611. Beide wurden nur als "mangelhaft" eingestuft, da sie bei Nässe gravierende Schwächen aufzeigten.

Winterreifen für die (SUV)-Kompaktklasse

Es gibt eine Menge an verschiedenen Reifendimensionen für Neufahrzeuge. Der ADAC hat sich auf 17 Reifenmodelle der Testgröße 215/60 R16 festgelegt. Die gewählte Geschwindigkeitsklasse war H, also bis 210 km/h. Diese vier Winterreifen erhielten das Urteil "gut": der Continental WinterContact TS 870, der Dunlop Wintersport 5, der Goodyear UltraGrip Performance+ sowie der Michelin Alpin 6. Sie zeigten in allen Kriterien eine gute und ausgewogene Performance.

Je nach individuellem Fahrprofil könnte ein anderer Reifen geeignet sein. CC0 / Pixabay / manfredrichter

Als "befriedigend" wurden insgesamt 12 Reifen bewertet. Ähnlich wie bei den Reifenmodellen für Kleinwagen gilt hier, dass es sich für dich lohnen könnte, einen Blick auf die individuellen Vorteile der Reifen zu werfen. Auch, wenn sie nicht in allen Bereichen ideal performen, könnte eines der oftmals günstigeren Modelle ebenso zu deinen Bedürfnissen und Einsatzbereichen passen.

Nur bedingt empfehlenswert ist der Coopertires WM-SA2+ Reifen. Sowohl bei dem Verschleiß-Test als auch bei der Fahrt auf trockener Fahrbahn wies der Winterreifen erhebliche Schwächen auf. Ein Kauf ist deshalb nicht unbedingt ratsam.

Fazit

Auf dem Markt findest du eine Vielzahl an verschiedenen Winterreifen. Der ADAC hat Reifen derjenigen Dimensionen, die zu den Topsellern gehören, getestet. Dabei fallen in beiden getesteten Dimensionen einige Modelle durch ihr besonders ausgewogenes Ergebnis auf.

Es ist empfehlenswert, zusätzlich einen individuellen Blick auf die oftmals günstigeren Mittelklasse-Modelle zu werfen. Hier könnte sich ebenfalls ein empfehlenswerter Reifen finden, der optimal zu deinem individuellen Fahrprofil und deinen Einsatzbedingungen passt.