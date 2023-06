Tipps zur Autoreinigung: So entfernst du Vogelkot und Insektenreste auf deinem Auto

Was macht Vogelkot und Insektenreste mit dem Lack?

Welche Möglichkeiten zur Beseitigung gibt es?

Wie kann ich vorbeugen?

Bei höheren Temperaturen auf der Autobahn gefahren oder unter einem Baum geparkt und schon sind sie da: Flecken auf dem Auto. Ob Vogelkot oder Insektenreste, das Auto ist verunstaltet. Es sieht nicht nur unschön aus, sondern kann auch bei längerem "Nichtstun" Schäden auf dem Lack verursachen. Warum schnelles Handeln gefragt ist und welche Tipps und Tricks du sonst noch wissen musst, haben wir für dich recherchiert.

Was macht Vogelkot und Insektenreste mit dem Lack?

Vogelkot enthält Säure (zum Beispiel Harnsäure) und ätzende Eiweißprodukte, die unbehandelt und bei längerer Verweildauer auf dem Auto Schäden am Lack verursachen können. Deshalb ist schnelles Handeln besonders wichtig, denn wenn es heiß ist, können manchmal schon 15 Minuten ausreichen, bis sich der Kot weiter in den Lack "brennt".

Bei Insektenresten verhält es sich ähnlich. Die Reste von Motten, Mücken und Käfern enthalten ebenfalls Eiweiß, Chitin und andere Stoffe. Hier hast du zwar ein wenig länger Zeit, bevor die Flecken sichtliche Schäden anrichten, aber je länger du wartest, desto schwieriger kann das Entfernen der toten Tiere werden.

Besonders im Frontbereich, am Kühler und auf der Motorhaube, häufen sich viele Insektenreste.

Welche Möglichkeiten zur Beseitigung gibt es?

Um unschöne Flecken auf deinem Auto zu beseitigen, solltest du schnell reagieren, sobald du die Flecken bemerkst. Versuche zunächst, den Fleck zu befeuchten. Gieße dabei vorsichtig warmes Wasser über den Fleck, lege ein feuchtes Tuch darüber und lass es kurz einweichen. Besonders, wenn die Reste noch frisch sind, lassen sie sich jetzt mit einem feuchten, weichen Tuch entfernen. Sei vorsichtig mit rauen Schwämmen, denn sie können Kratzer in den Lack reiben.

Falls die Flecken schon länger auf dem Lack sind und sich nicht entfernen lassen, kannst du sie mit speziellen Insektenmitteln, Autoreiniger, Essig (die Mischung sollte mit Wasser 1 zu 1 gemischt werden) oder einer Spülmittelmischung einsprühen.

Nach kurzer Einwirkzeit kannst du den Dreck mit fließendem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch oder einer alten Strumpfhose vorsichtig abwischen. Bei ganz hartnäckigen Flecken kannst du an der Waschstraße mit dem Dampfstrahl vorarbeiten.

Wie kann ich vorbeugen?

Damit du immer gut vorbereitet bist, um Flecken auf deinem Auto schnell zu entfernen, solltest du eine Sprühflasche mit Wasser und Tücher im Auto parat haben. So kannst du im Falle eines Falles schnell reagieren und den frischen Fleck zügig vorsichtig entfernen. Sonne und hohe Temperaturen können beschleunigen, dass sich Flecken in den Lack "fressen".

Regelmäßige Autowäsche mit Wachsversiegelung schützt dein Auto für eine gewisse Zeit. An der Tankstelle, in der Werkstatt oder im Baumarkt gibt es spezielle Lackpflege-Produkte, die du kaufen und selbst anwenden kannst. Ganz lässt es sich leider nicht vermeiden, dass man Flecken auf sein Auto bekommt. Durch Parken in Garagen oder durch das Vermeiden von Abstellen unter Bäumen kannst du gewisse Risikofaktoren ausschließen.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / DariuszSankowski