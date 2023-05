Sparsame Benziner und Hybrid-Fahrzeuge: Diese 6 Autos sind preiswert und sparsam

Honda Jazz, Toyota Yaris Hybrid und Mazda2 Hybrid sind laut einem Auto-Bild-Vergleich mit einem Verbrauch von unter 4 Litern auf 100 Kilometer die sparsamsten Modelle

Kia Picanto und Suzuki Swift Dualjet Hybrid punkten beim Vergleich mit einem Kaufpreis von weniger als 20.000 Euro

Die größte Ersparnis lässt sich beim Neukauf über das Neuwagen-Vergleichsportal Carwow derzeit beim Renault Clio E-Tech Hybrid und beim Toyota Yaris Hybrid erzielen

Auto Bild verglich verschiedene Benziner miteinander. Die Kaufpreise und der Verbrauch variierten bei den Neuwagen erheblich. Welche Benziner in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis besonders punkten konnten, verraten wir dir in diesem Artikel. So viel vorweg: Alle Modelle warten mit einem Verbrauch von weniger als 5 Liter pro 100 Kilometer auf.

Honda Jazz - 3,6 Liter auf 100 Kilometer

Der Honda Jazz fährt mit Hybridantrieb. Er ist der sparsamste Wagen von allen und verbraucht gerade einmal 3,6 Liter auf 100 Kilometer. Trotz dieses besonders niedrigen Verbrauchs verfügt der Honda Jazz über 109 PS. Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h. Das maximale Drehmoment liegt bei 253 Newtonmeter (Nm). Aus dem Stand beschleunigt der Honda Jazz in 9,4 Sekunden auf Tempo 100.

Der Basispreis beträgt 26.500 Euro. Preislich gehört der Honda Jazz zwar zu den teuersten Modellen im Vergleich, durch den geringen Verbrauch kannst du die höheren Anschaffungskosten aber mit der Zeit wieder wettmachen.

Übrigens benötigst du bei den Honda Vollhybridmodellen keine Steckdose. Sie laden sich über die Leistung des Verbrennungsmotors selbst auf.

Toyota Yaris Hybrid - 3,8 Liter auf 100 Kilometer

3,8 Liter Benzin auf 100 Kilometer - der Toyota Yaris Hybrid steht dem Honda Jazz in Bezug auf den Verbrauch nur geringfügig nach. Er verfügt über 116 PS, mit denen er die 100 km/h in 9,7 Sekunden aus dem Stand schafft. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 175 km/h.

Der Toyota Yaris Hybrid kostet als Basismodell 20.050 Euro. Auch er verfügt über eine selbstaufladende Batterietechnologie.

Mazda2 Hybrid - 3,8 Liter auf 100 Kilometer

Der Mazda2 Hybrid steht dem Toyota Yaris Hybrid in nichts nach. Beide Modelle verbrauchen nur 3,8 Liter auf 100 Kilometer bei einer Systemleistung von 116 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h. Auch optisch ähneln sich die Autos wie eineiige Zwillinge. Lediglich das jeweilige Logo macht den Unterschied aus - und der Preis. Der Mazda2Hybrid ist mit einem Basispreis von 23.190 Euro teurer als der Toyota Yaris Hybrid.

Auch mit dem Mazda2 Hybrid bist du unabhängig von Ladestationen.

Renault Clio E-Tech Full Hybrid - 4,2 Liter auf 100 Kilometer

Mit einem Verbrauch von 4,2 Liter auf 100 Kilometer benötigt der Renault Clio E-Tech Full Hybrid etwas mehr Benzin als die vorgenannten Modelle. Dafür verfügt er über eine höhere Systemleistung. Bei 143 PS und einem maximalen Drehmoment von 148 Nm erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h.

Das Basismodell des Hybridwagens kostet 23.950 Euro. Auch hier gilt wie bei allen Vollhybridmodellen: Es ist kein Aufladen an der Steckdose erforderlich.

Kia Picanto - 4,5 Liter auf 100 Kilometer

Der Kia Picanto ist der einzige reine Verbrenner in der Liste der sparsamsten und preiswertesten Benziner. Mit einem Verbrauch von 4,5 Liter auf 100 Kilometer steht er den Hybrid-Modellen kaum nach. Er verfügt allerdings "nur" über 67 PS und ein maximales Drehmoment von 98 Nm.

Als kleiner Stadthüpfer eignet er sich allemal. Noch dazu ist er besonders umweltschonend und günstig. Der Basispreis liegt bei 16.340 Euro. Damit ist er der Preissieger unter allen Modellen.

Suzuki Swift Dualjet Hybrid - 4,7 Liter auf 100 Kilometer

Der Suzuki Swift Dualjet Hybrid verbraucht 4,7 Liter auf 100 Kilometer. Er verfügt über 83 PS und ein maximales Drehmoment von 107 Nm. Der Suzuki Swift schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h. Für das Basismodell musst du 17.640 Euro hinlegen.

Eine Ladestation ist nicht erforderlich, um mit dem Suzuki Swift Dualjet Hybrid durchzustarten. Auch er lädt sich über die Leistung des Verbrennungsmotors selbst auf.

Tipp: Beim Fahrzeugkauf bares Geld sparen

Dein Wunschmodell ist dabei? Dann solltest du unbedingt die Kaufpreise vergleichen. Entweder du klapperst die jeweiligen Vertragshändler in deiner Region ab und testest dein Verhandlungsgeschick oder du schaust auf dem Neuwagen-Vergleichsportal Carwow nach den günstigsten Preisen. Der Auto-Bild-Vergleich zeigt: Über das Vergleichsportal kannst du beim Kauf mehrere tausend Euro einsparen.