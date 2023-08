Sommercheck für das Auto: Das solltest du vor deiner Urlaubsreise mit dem Auto beachten

Unsere Tipps für deine sichere Reise

Ratgeber für nach der Reise

Check für volle Funktionsfähigkeit

Egal ob für den Sommerurlaub oder als Routine

Lange Strecken als Strapaze für das Auto

Nicht nur für dich und deine Lieben ist eine lange Reise anstrengend. Wenn du einige Kilometer mit deinem Kraftfahrzeug zurücklegst, beanspruchst du beispielsweise bei Hitze auch die Batterie. In unserem Artikel erklären wir dir, wie du dein Auto fit für die Langstrecke machst, aber auch, wie du es hinterher pflegen solltest. Unabhängig davon, ob im Sommer für dich eine große Autoreise ansteht, solltest du Reifen, Bremsen oder Scheibenwischer und Co routinemäßig einmal durchchecken.

Die Reifen

Wie der ADAC berichtet, sollte dein Augenmerk immer auf den Reifen liegen. Bevor es losgeht: Prüfe den Reifendruck und passe ihn der Beladung an. Gerade, wenn du Koffer für die ganze Familie gepackt hast, solltest du schauen, dass die Reifen mit der äquivalente Menge an Luft befüllt sind. Hier erklärt der ADAC, wie das genau funktioniert.

Bei einem halben Bar zu wenig verändert sich schon das Fahrverhalten des Fahrzeugs: Der Bremsweg könnte sich verlängern, die Kurvenlage sich verschlechtern und im Extremfall könnte ein Reifen sogar platzen. Bist du 0,4 Bar unter dem Sollwert erhöht sich der Verschleiß und durch den größeren Widerstand verbrauchst du auch noch mehr Kraftstoff von bis zu 0,3 Litern auf 100 Kilometern. Das Profil der Reifen ist ebenfalls von Bedeutung.

Vorgeschrieben ist eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern. Für Leichtkrafträder gilt eine Mindestprofiltiefe von einem Millimeter. Solltest du bei einer Polizeikontrolle mit abgefahrenen Reifen erwischt werden, könntest du ein Bußgeld von bis zu 120 Euro und einen Punkt kassieren. In deinem eigenen Interesse sollte aber der Sicherheitsaspekt liegen. Achten solltest du auch darauf, dass die Reifen keine Beschädigungen aufweisen.

Das Motoröl

Diese Routine gehört zu jedem Fahrzeug-Check: die Kontrolle des Motoröls. Den Ölstand solltest du im Allgemeinen vor jeder längeren Fahrt und insbesondere vor der Urlaubsfahrt überprüfen. Denn wenn der Ölstand zu gering ist, kann der Motor Schaden nehmen. Generell ist der richtige Moment zur Kontrolle vor der Fahrt, da bei einem heißen Motor Verbrennungsgefahr für dich besteht.

Das Kühlsystem

Auch ein Auto benötigt mal eine Abkühlung. Sollte das Kühlwasser einen problematischen Stand haben, hast du an jeder Tankstelle die Möglichkeit, es nachzufüllen. Ist der Motor heiß, solltest du den Behälter besser nicht öffnen, da dieser unter Druck steht. Beachte am besten die Hinweise, die du in der Bedienungsanleitung deines Autos findest, um das Kühlsystem in Takt zu halten. Die Bedienungsanleitung bewahrst du am besten immer im Auto auf.

Das Licht und die Sicht

Dieser Test hält nicht lange auf: Scheinwerfer, Blinker und Rücklichter einschalten und nachschauen, ob alles funktioniert. Genauso wichtig wie ein funktionsfähiges Licht ist eine freie Sicht. Ein klarer Blick auf die Straße ist unverzichtbar, um Fahrfehler durch Beeinträchtigungen zu vermeiden. Das Gummi der Scheibenwischer nutzt sich mit der Zeit ab und wird porös. Auch falsch eingestellte Waschdüsen oder eingefülltes Waschkonzentrat für den Sommer bilden Sicherheitslücken, die du vermeiden kannst.

Batterie

Eigentlich ist es untypisch, wenn eine Batterie im Sommer ihren Geist aufgibt, dennoch kommt es vor. Eine Batterie ist im Laufe ihres Lebens vielen Belastungen ausgesetzt: Sie reagiert empfindlich auf Kälte und Hitze. Das zeigen laut ADAC die hohen Einsatzzahlen im Sommer wie Winter. Bevor du also eine böse Überraschung erlebst, wenn du in dein Auto steigst, lasse die Batterie regelmäßig in der Werkstatt warten.

AdBlue

Bist du mit einem modernen Flitzer unterwegs, der Diesel benötigt: Denke daran, stets ausreichend AdBlue dabei zu haben.

Die Bremsen

Die Bremsen deines fahrbaren Untersatzes sind lebensnotwendig. Als Faustregel kannst du dir merken, dass du die Bremsen mindestens einmal pro Jahr checken lassen solltest. Vor einer größeren Reise überprüfst du am besten die Funktionsfähigkeit und lässt einen Experten danach schauen.

Die Klimaanlage

Bei der Klimaanlage hast du zwei Möglichkeiten: Du prüfst selbst oder du überlässt die Prüfung der Werkstatt. Für deinen Sommertrip wäre eine funktionierende Klimaanlage ein Segen. Ist die Klimaanlage nicht mehr ausreichend gewartet und mit Gas befüllt, kühlt sie nicht mehr mit voller Leistung. Wie du den Check selbst durchführen kannst, verrät dir focus.de.

Das Inspektionsintervall

Wann die nächste Inspektion fällig ist, kannst du dem Bordcomputer oder dem Seviceheft entnehmen. Planst du eine Reise, schaue am besten nach, wann die Inspektion dran wäre, denn einen Service vorher in Anspruch zu nehmen, wäre sinnvoll. Gerade auf Langstrecken wird dein Fahrzeug außerordentlich gefordert.

Was nach der Reise wichtig ist

Kommst du zurück nach Hause, ist es mit dem Auto wie mit dem Koffer: Auspacken, bitte! Das trägt zu deiner Verkehrssicherheit bei und spart dir unter Umständen auch noch richtig Geld.