Sicherheit im Auto: Das solltest du immer dabei haben

Fünf Dinge, die du mitführen musst

Was sonst noch wichtig ist

Verstaue Dinge praktisch und griffbereit

Achte auf Sicherheit im Fahrzeug

Nutze Pausen zum Essen und Trinken

Ins Auto gehören fünf Sachen, die du immer dabei haben musst. Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch viele weitere praktische Dinge, die dir nützlich sein können. Beim Verstauen achte darauf, dass die wichtigsten Gegenstände griffbereit sind, aber kein Gegenstand zu einem Wurfgeschoss werden kann, solltest du beispielsweise stark abbremsen.

Pflicht: Verbandskasten

Man benötigt ihn nicht oft, aber im Notfall kann er Leben retten. Außerdem ist das Mitführen eines Verbandkastens im Auto rechtlich vorgeschrieben. Dabei ist es wichtig, auf das Datum zu achten, denn der Verbandskasten hat ein Verfallsdatum, das nach etwa fünf Jahren erreicht ist.

Nach fünf Jahren könnte es sein, dass Kompressen nicht mehr steril sind oder Pflaster nicht mehr richtig haften. Grundsätzlich kannst du auch Einzelteile austauschen, allerdings kostet ein Verbandskasten circa fünf Euro, daher lohnt sich ein Austauschen kaum.

Seit 1. Februar 2023 besteht für Hersteller die Pflicht, auch zwei Masken mit in den Verbandskasten zu geben. Es ist aber noch nicht bußgeldrelevant, wenn du keine Maske dabeihast.

Pflicht: Warnweste und Warndreieck

Pflicht sind eine Warnweste und ein Warndreieck pro Auto. Empfohlen wird aber, so viele Warnwesten dabei zu haben, wie Personen in das Auto passen. Denn bei einem Unfall möchte sich jeder gut sichtbar machen.

Die Warnweste sollte griffbereit verstaut sein, beispielsweise im Handschuhfach oder in der Seitentür und nicht irgendwo im Kofferraum. Denn bevor man bei einer Panne oder bei einem Unfall aussteigt, sollte man die Warnweste bereits am Körper tragen.

Pflicht: Führerschein und Fahrzeugschein

Bei einer Kontrolle der Polizei prüfen die Beamten in der Regel fünf Dinge: Verbandskasten, Warnweste und Warndreieck, da diese drei Gegenstände verpflichtet mitgeführt werden müssen.

Genauso verpflichtend sind Führerschein und Fahrzeugschein. Also insgesamt fünf Dinge, die für dich zwingend im Auto dabei sein müssen. Den Fahrzeugbrief bewahrst du dagegen zu Hause auf. Im Ernstfall ist es gut, die Versicherungsunterlagen zusammenzuhaben. Denn in einer solchen Situation bist du aufgeregt und kannst unter Umständen gar keinen klaren Gedanken fassen.

Was ist hilfreich bei einem Unfall?

Handschuhe und Maske solltest du für den Fall der Fälle im Auto haben. So kannst du dich selbst, aber auch andere schützen, wenn du in einem Notfall helfen möchtest. Dann ist auch die Hemmschwelle niedriger.

Ein Überbrückungskabel ist sinnvoll, wenn die Batterie nicht mehr funktioniert.

Ein Notfallhammer hilft, eine Scheibe einschlagen zu können, um sich oder andere aus einem Fahrzeug zu retten. Bei dem Hammer ist auch ein Messer integriert, mit dem du einen Gurt durchtrennen kannst. Diese gibt es auch im praktischen Miniaturformat für den Schlüsselbund, sodass du diesen kleinen Helfer immer bei dir trägst.

Wertvoller Begleiter: Bedienungsanleitung vom Auto

Wenn im Auto verschiedene Kontrollleuchten angehen, ist es oft gar nicht so einfach, herauszufinden, was dahintersteckt. In der Bedienungsanleitung sind aber alle Funktionen, Zeichen und Symbole erklärt, sodass es hilfreich sein kann, nachschauen zu können.

Wie bist du auf eine Reifenpanne vorbereitet?

Ein Reserverad ist keine Pflicht. Man muss aber wissen, wie man einen Reifen tauscht. Was sich lohnt, ist ein Reparatur-Kit, um den Reifen flicken zu können. Den Pannendienst zu rufen, kann auch sinnvoll sein.

Gut zu wissen

Du solltest immer etwas zum Trinken und zum Essen im Auto haben. Stehst du im Stau, erlebst du eine Panne oder baust einen Unfall, könntest du darauf angewiesen sein. Auch bei längeren Fahrten ist ausreichend Verpflegung notwendig, damit du dich auf die Fahrt konzentrieren kannst und nicht dehydrierst.

Eine Decke sorgt ebenfalls für Wohlbefinden, da es auch immer mal kalt oder ungemütlich werden kann. Eine Taschenlampe ist sehr nützlich, um sich bei Dunkelheit orientieren zu können.

Sicherheit

Bei allen Gepäckstücken oder Gegenständen, die du im Auto hast, solltest du einerseits darauf achten, dass du sie praktisch und griffbereit verstaust. Andererseits ist es wichtig, dass du die Gepäckstücke sicher lagerst, am besten im Kofferraum.

Denn eine Tasche auf der Rückbank kann bei einer unvorhergesehenen Vollbremsung zum mitunter tödlichen Wurfgeschoss werden. Mehr Tipps, wie du die Ladung im Auto richtig verstaust, findest du beim ADAC.