Mercedes-Benz ist laut eines neuen Rankings nicht mehr die beliebteste Automarke Deutschlands. Mit einem Wert von 23,4 Punkten belegt der schwäbische Autobauer in dem diesjährigen Brandindex nur noch den zweiten Platz. Neuer Spitzenreiter ist stattdessen Audi. Der Hersteller aus Ingolstadt belegte 2021 und 2022 hinter Mercedes-Benz jeweils den zweiten Platz. Jetzt überholte Audi den Vorjahressieger mit knapp einem Wert von 23,5 Punkten.

VW verbessert sich mit einem Wert von 22,6 Punkten im Vergleich zu den beiden Vorjahren vom vierten auf den dritten Platz und tauschte dadurch den Platz mit BMW (22,4 Punkte). Skoda platzierte sich wie schon 2021 und 2022 sich auf Rang fünf (15,2 Punkte) und ist damit der bestplatzierte ausländische Autobauer. Der zweite Teil der Top Ten wird von Toyota auf Rang sechs (14,6 Punkte) angeführt, es folgen Volvo als siebter (14,4 Punkte), Porsche auf Platz acht (13,5 Punkte), Opel auf Rang 9 (12,8 Punkte) und der US-amerikanische Hersteller Ford auf Platz zehn (12,3 Punkte).

Audi ist die beliebteste Automarke in Deutschland

Aber auch im internationalen Vergleich schneiden die deutschen Automarken gut ab. Zwar führt der japanische Konzern Toyota das in 18 Ländern ermittelte Ranking an, aber die Plätze zwei bis fünf gehen alle an deutsche Hersteller (Mercedes-Benz, BMW, VW und Audi). Damit sind vier deutsche Automobilhersteller unter den internationalen Top Ten vertreten. Neben Toyota sind mit Honda, Nissan und Lexus auch noch drei weitere japanische Autobauer unter den zehn Bestplatzierten. Allerdings belegen sie größtenteils Ränge im zweiten Teil der Tabellenhälfte.

Von den 18 untersuchten Märkten ist Toyota in allen vertreten, Mercedes-Benz in 16 Märkten und BMW in 17 Märkten. Mercedes-Benz führt die Liste des lokalen Rankings in Spanien und Italien an. VW schafft es sogar in fünf Märkten an die Spitze: In Brasilien, Dänemark, Mexiko, Großbritannien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der Hersteller aus Niedersachsen am beliebtesten.

Die Ergebnisse der Umfragen basieren auf Online-Interviews. Diese wurden von YouGov im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2002 unter deutschen Bürgern über 18 Jahren durchgeführt.

Deutschlands beliebteste Automarken: So wurde der Index-Wert berechnet

Der Index-Wert berechnet sich dabei aus dem mittleren Abschneiden in den folgenden sechs Kategorien:

Allgemeiner Eindruck

Qualität

Preis-Leistungs-Verhältnis

Kundenzufriedenheit

Weiterempfehlungsbereitschaft

Arbeiterimage

Vorschaubild: © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild POOL/dpa