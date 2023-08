Neue Auto-Funktion: "Auto Hold"-Taste in neuen Autos - Dafür wird sie benötigt

Neue Taste und Funktion - Das steckt dahinter

Gerade bei neuen Fahrzeugen oder wenn du einen Mietwagen buchst, erfordert die Nutzung des Autos zuerst ein genaueres Studieren aller Tasten und deren Funktionen. Denn oft steckt hinter intuitiv einfach erklärbaren Symbolen etwas ganz anderes. Eine Taste ist beispielsweise die "Auto Hold"-Funktion in Neuwagen. Was wird hier am oder im Auto gehalten? Geht es etwa um den Abstand zum Fahrzeug vor einem oder den Akkustand deines Hybrid-Wagens?

Die "Auto Hold"-Funktion im Fahrzeug - Das steckt dahinter

Bei der "Auto Hold"-Funktion geht es weder um den Abstand zum Vordermann noch um den Akkuladestand. Bei dieser Funktion handelt es sich im Gegenteil um eine ganz altbewährte: Nämlich die der Handbremse. Denn die "Auto Hold"-Funktion soll das "ungewollte Wegrollen des Fahrzeugs im Stillstand oder beim Anfahren" verhindern, schreibt Seat auf seiner Webseite. Die Funktion diene also als "Erweiterung der elektronischen Parkbremse" und biete dadurch "mehr Sicherheit und Fahrkomfort". Besonders als Berganfahrhilfe wird die Taste gepriesen.

Der Vorteil zur altbewährten Handbremse liege darin, dass die "Auto Hold"-Funktion den letzten Bremsdruck speichere, sobald das Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst werde. Alle vier Radbremsen würden geschlossen, sobald der Fahrer oder die Fahrerin den Fuß vom Gaspedal nimmt. Will der Fahrer oder die Fahrerin wieder anfahren und betätigt das Gas und lässt die Kupplung kommen, löse die "Auto Hold"-Funktion automatisch den Bremsdruck, so Seat auf seiner Webseite unter "Service und Zubehör".

Der Vorteil bei dieser Funktion sei, dass sie das Fahrzeug im Stand halten könne und dass sie unabhängig von der Straßenneigung wirke. Besonders Personen, für die das Anfahren am Berg Schreckensmomente ausgelöst hat, werden jetzt wohl aufatmen. Aber auch vor roten Ampeln und bei anderen Halte-Situationen kann so ein unabsichtliches Wegrollen oder Losfahren des Wagens verhindert werden. Ein weiterer Vorteil: Im Bereich der Mittelkonsole ist aufgrund des Wegfalls des Handbremshebels deutlich mehr Platz.

Hat die "Auto Hold"-Funktion auch Nachteile?

Doch welche Nachteile können durch die "Auto Hold"-Funktion auftreten? Zum einen können Nostalgiker*innen Tränen verdrücken, da ihnen die gute alte Handbremse - eventuell sogar zum Driften - weggenommen wurde. Doch es gibt noch weitere Punkte. Bei vielen Fahrzeugen kann die Funktion, wie Mobile.de schreibt, nur mit angeschnalltem Gurt der fahrenden Person aktiviert werden. Und sie funktioniere oft nicht, sobald die Türe geöffnet ist.

