Frostschutz: Experten warnen vor Verwendung ungemischten Wischwassers

Gefriert Wasser - breitet es sich aus. Das weiß jeder. Zumindest wenn man einmal eine Glasflasche im Eisfach vergisst, wird man schnell bemerken, dass das gefrorene Wasser das Glas sprengt. Doch wie ist das eigentlich im Auto - denn auch hier kommt jede Menge Wasser zu Einsatz. Was kann beispielsweise passieren, wenn das Wischwasser gefriert? Eins vorweg: Das wird teuer.

Wie Pressebox mitteilt, ist gefrorenes Wasser in Leitungen und Düsen überaus schädlich für jede Art von PKW. Autofahrer sollten auf jeden Fall dafür sorgen sollten, dass es nicht dazu kommt. Zurückgreifen kann dabei auf einfaches Forstschutzmittel. Das muss kein unnötig teures sein - Frostschutzmittel aus Discountern sei dafür völlig ausreichend.

"Ohne Frostschutzmittel können bei den jetzt herrschenden Minustemperaturen Wassertanks und Wasserpumpen von Scheibenwaschanlagen platzen. Sie sind nicht mehr zu reparieren und müssen dann in der Werkstatt teuer ausgetauscht werden", so Walter Fezer, ACE-Kfz-Fachmann aus Stuttgart . Sollten allerdings lediglich nur die Düsen gefroren sein, lassen sich diese mit einem Föhn schnell wieder enteisen.

Auch wenn Frostschutzmittel im Wischwasser eigentlich gesetzlich Vorschrift ist (§2, Absatz 3a StVO), macht ACE dennoch zusätzlich noch einmal darauf aufmerksam.Außerdem kritisiert der ACE die Wucherpreise mancher Frostschutzmittel und empfiehlt einfach billig bei einem Discounter zu kaufen. Gerade in Wintermonaten seien die Preise bei Tankstellen und Anbietern enorm angestiegen.

Bereits gemischte Frostschutzmittel wären ebenfalls für Autofahrer bestens geeignet. Diese sind laut ACE besser zu handhaben. Käufer müssen nur aufpassen, bis zu welchen Temperaturen der Frostschutz gewährleistet ist. Gerade in den Wintermonaten sollten Autofahrer besonders vorsichtig sein und kein Risiko eingehen. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen wie neulich in Ködnitz.

