Enorme Spritpreis-Unterschiede: Hier sind Benzin und Diesel billiger als in Deutschland

Laut EU-Kommission gehören die Spritpreise in Deutschland zu den höchsten in ganz Europa ("Weekly Oil Bulletin", Stand: 24.04.2023).

Am teuersten ist Benzin in Dänemark. Diesel kostet in der Schweiz am meisten.

Die günstigsten Preise für Benzin verzeichnet Polen. Diesel ist in Tschechien und Polen am billigsten.

Wer an der Grenze zu Tschechien, Polen oder Luxemburg wohnt, kann beim Sprit ordentlich Geld sparen. Dort liegen die Preise für Benzin und Diesel deutlich unter den Spritpreisen in Deutschland. Auch in unseren weiteren Nachbarländern können Autofahrer teils einige Cent pro Liter gutmachen. Ein Vergleich lohnt sich.

Benzinpreise im Vergleich

Laut aktueller Spritpreis-Übersicht der EU-Kommission weist der Preis pro 1 Liter Benzin in Deutschland und seinen Nachbarländern große Unterschiede auf. Folgende Preise ermittelte die EU-Kommission im April 2023 für einen Liter Super in Deutschland und den angrenzenden Ländern:

Dänemark : 1,95 Euro

: 1,95 Euro Frankreich : 1,94 Euro

: 1,94 Euro Schweiz : 1,87 Euro (laut TCS, Stand: 17.4.2023)

: 1,87 Euro (laut TCS, Stand: 17.4.2023) Deutschland : 1,84 Euro

: 1,84 Euro Niederlande : 1,83 Euro

: 1,83 Euro Belgien : 1,74 Euro

: 1,74 Euro Österreich : 1,60 Euro

: 1,60 Euro Tschechien : 1,60 Euro

: 1,60 Euro Luxemburg : 1,57 Euro

: 1,57 Euro Polen: 1,47 Euro.

Hierzulande ist der Liter Super somit deutlich teurer als beispielsweise in Polen, Luxemburg, Tschechien und sogar Österreich. Wer das Glück hat, an der Grenze zu einem dieser Länder zu wohnen, kann von diesem Preisunterschied profitieren.

Dieselpreise im Vergleich

Auch beim Diesel ergeben sich teils große Preisunterschiede. Hier eine Übersicht über die aktuellen Preise für 1 Liter Diesel in unseren Nachbarländern:

Schweiz : 2,01 Euro (laut TCS, Stand: 17.4.2023)

: 2,01 Euro (laut TCS, Stand: 17.4.2023) Frankreich : 1,76 Euro

: 1,76 Euro Belgien : 1,72 Euro

: 1,72 Euro Deutschland : 1,64 Euro

: 1,64 Euro Dänemark : 1,62 Euro

: 1,62 Euro Österreich : 1,57 Euro

: 1,57 Euro Niederlande : 1,56 Euro

: 1,56 Euro Luxemburg : 1,46 Euro

: 1,46 Euro Tschechien : 1,43 Euro

: 1,43 Euro Polen: 1,43 Euro.

Je nach Entfernung zur Grenze und zur nächsten Tankstelle des Nachbarlandes lässt sich somit auch beim Dieselkraftstoff einiges sparen.

Wichtig: Das solltest du beim Tanken im Nachbarland beachten

Falls du vorhast, bei deinem Grenzgang nicht nur deinen Tank vollzumachen, sondern auch einen (oder mehrere) Kanister zu befüllen, ist es wichtig, dass du dich zuvor über die geltenden Richtlinien informierst. Aus EU-Nachbarstaaten dürfen in der Regel maximal 20 Liter im Kanister mit nach Deutschland genommen werden. Wer mehr dabei hat, begeht eine Steuerstraftat.

Für Nicht-EU-Länder wie die Schweiz gelten noch strengere Regeln. Hier dürfen neben dem vollen Tank zusätzlich nur 10 Liter in einem Reservekanister mitgeführt werden. In manchen Ländern ist es sogar komplett verboten, Sprit in Kanistern zu transportieren (etwa in Luxemburg). Informiere dich also genau über die Richtlinien, bevor du mit befüllten Kanistern über die jeweilige Grenze fährst. Eine genaue Übersicht über die geltenden Regelungen findest du auf der Webseite des ADAC.

Achtung: Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss je nach Land mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.