Das Auto bei Hitze richtig parken: Darauf solltest du achten

Parken im Sommer: Darauf solltest du achten

Parkplatz oder Tiefgarage

Fenster geöffnet oder geschlossen

Generell gilt, dass du auf keinen Fall Kinder oder Tiere bei warmen Außentemperaturen im Fahrzeug zurücklassen solltest. Auch nicht für wenige Minuten. Denn der Innenraum kann sich schnell auf bis zu 60 Grad aufheizen und zur tödlichen Hitzefalle werden. Bitte auch keine elektrischen Geräte zurücklassen, da diese explodieren könnten. Die Kindersitze solltest du mit einem hellen Tuch abdecken und vor der Fahrt das Auto durchlüften.

Tipp für den Sommer - Scheibenschutzfolie und Schutzblende

Schon mal daran gedacht, dass auch dein Auto ein paar Gadgets benötigt, um dir sommerliches Fahrvergnügen zu garantieren? Ein Must-have, dass du am besten immer dabei hast, ist eine Scheibenschutzfolie. Im Winter schützt diese vor Frost, im Sommer vor übermäßiger Hitze. Laut ADAC reduziert eine Sonnenschutzfolie die Temperatur in der Mittagshitze auf 45 Grad, ohne Maßnahme läge diese bei 53 Grad.

Wichtig ist bei der Folie und der Garage, dass du sie von außen anbringst. Dadurch werden die Sonnenstrahlen reflektiert und das Aufheizen der Sitzbezüge und der Armaturen verhindert.

Diesen kleinen Helfer könnte man mit "besser als nichts" überschreiben, denn eine Schutzblende für Innen ist - wie oben beschrieben - weniger effektiv. Sie kühlt im Vergleich zur sonstigen Referenztemperatur ohne Sonnenschutz nur um 4 Grad runter. Darüber hinaus muss die Blende exakt der Scheibengröße entsprechen, da ansonsten auch keine volle Kühlung stattfinden kann. Was du im Inneren aber abdecken solltest, sind Kindersitze und Lenkrad. Die effektivste Möglichkeit zur Kühlung ist eine Halbgarage, damit erreichst du 43 Grad, also eine Kühlung um zehn Grad.

Parkplatz im Schatten oder in der Tiefgarage

Wenn du in den Zoo, ins Schwimmbad oder einen Erlebnispark fährst, ist es natürlich oft so, dass du nur einen großen Parkplatz vor dir hast. Ein sicherer Tipp vor Hitze ist natürlich ein Parkplatz im Schatten, beispielsweise unter einem Baum.

Wenn die Möglichkeit besteht, ist dein Auto auch in einer Tiefgarage vor direkter Wärmeeinstrahlung und somit vor Hitze geschützt. Beachte bei deinem Parkplatz im Schatten, wie lange du dort stehen möchtest und in welche Richtung der Schatten in dieser Zeit wandern wird.

Sollte es dir doch passieren, dass dein Auto den ganzen Tag in der Hitze steht, dann öffne vor dem Einsteigen alle Türen, damit die angestaute Hitze und Luft ausströmen kann. So kühlt das Auto schon einmal geringfügig ab.

Fenster öffnen und die Klimaanlage richtig nutzen

Fenster offenzulassen, ist eine gute Idee, aber auch nur dann, wenn du dein Auto an einem sicheren Ort abgestellt hast, beispielsweise auf einem privaten Grundstück. Denn sollten Gegenstände aus dem offenen Fahrzeug gestohlen werden, wird dir dies keine Versicherung erstatten. Während der Fahrt ist das geöffnete Fenster eine willkommene Abkühlung - es sei denn, du hast die Klimaanlage eingeschaltet.

Wenn es draußen heiß ist und dein Auto über eine Klimaanlage verfügt, kannst du dich glücklich schätzen. Wichtig ist nur, dass du sie richtig nutzt. Die ersten Minuten kannst du bei geöffnetem Fenster die Klimaanlage einschalten, nach zwei, drei Minuten solltest du die Fenster allerdings schließen, da die Kühlung ansonsten verpufft.

Die kühlende Luft solltest du nie direkt auf den Körper richten, da du dich ansonsten auch sehr schnell erkälten kannst.

Hitzetabelle - so schnell erwärmt sich dein Auto

Dein Auto kann rasend schnell zur Hitzefalle werden. Eine Hitzetabelle kannst du beispielsweise bei Parkster.com einsehen. Beträgt die Außentemperatur 20 Grad, kann es im Auto nach einer Stunde bereits 46 Grad warm sein. Bei einer Außentemperatur von 28 Grad reichen zehn Minuten aus, um im Inneren 35 Grad zu erzielen. Es muss also noch kein Hochsommer herrschen, um grenzwertige Temperaturen im Auto zu erreichen, die für Mensch und Tier unangenehm und gefährlich werden können.

Vorschaubild: © Foto: Pixabay