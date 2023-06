Automatikgetriebe oder Schaltung: Was ist besser?

Schluss mit Vorurteilen

Vor- und Nachteile beider Optionen

Fazit & unsere Empfehlung

Wenn du einen Führerschein hast, bist du bestimmt auch schon einmal ins Grübeln bekommen, was die verschiedenen Getriebearten angeht. Die hartnäckigen Vorurteile, die an beiden Möglichkeiten - Automatik oder Schaltung - haften, dürften dir dementsprechend bekannt sein. Wir wollen heute damit aufräumen und dir einen sachlichen Überblick über Vor- und Nachteile beider Optionen liefern.

Alte Vorurteile: Schluss damit!

Bekanntlich hält sich nichts hartnäckiger als Vorurteile und das, obwohl die meisten davon für gewöhnlich nicht einmal zutreffen. Viele Autofahrer*innen stehen besonders dem Automatikgetriebe mit Skepsis gegenüber, aber warum eigentlich? Nüchtern betrachtet gibt es heutzutage nämlich keinen überzeugenden Grund mehr, die Gänge selbst mit der Hand zu schalten. Die automatischen Alternativen stehen Handschaltgetrieben in nichts nach, im Gegenteil: Einiges können sie sogar besser.

So kommen Elektroautos gänzlich ohne Schaltgetriebe aus. Die Motoren liefern automatisch und sofort Leistung. Autofahrer*innen empfinden das Fahren dadurch häufig als angenehmer und entspannter. Außerdem können Steigungen einfacher gemeistert werden, der Wartungsaufwand fällt komplett weg, ebenso das Risiko eines Verschleißes. Nachteile sind hingegen ein evtl. höherer Spritverbrauch (nur bei älterer Automatik) und die Tatsache, dass das "Erlebnis Autofahren" verloren geht, weil man selbst weitaus weniger zu tun hat als bei einem Schaltgetriebe.

Womit wir bei der anderen Option wären: Die entscheidenden Vorteile des manuellen Schaltgetriebes liegen im hohen Wirkungsgrad, sprich gute Fahrleistungen und ein niedriger Verbrauch, in kompakten Abmessungen und insbesondere bei den günstigen Herstellungskosten. Obendrein spart es Sprit und wird von vielen Menschen weiterhin als die "richtige" Art des Autofahrens betrachtet, weil man eben, anders als beim Automatikgetriebe, selber schaltet. Wichtig: Ob man tatsächlich Sprit spart, hängt stark vom eigenen Fahrverhalten ab.

"Richtiges" Autofahren ist eine individuelle Entscheidung

Mit dem automatisierten Schaltgetriebe gibt es daneben noch eine dritte Variante des Autofahrens. Dabei müssen Fahrer*innen weder selbst schalten noch kuppeln. Im Grunde ist das Getriebe aufgebaut wie ein Schaltgetriebe, die Betätigung der Kupplung sowie die Schaltvorgänge laufen jedoch automatisiert ab. Diese Getriebe sind relativ preisgünstig zu haben, dennoch raten wir davon ab: Die Zugkraftunterbrechungen (d. h. kleine Pausen) beim Schalten sind äußerst ärgerlich – gerade bei schwachen Kleinwagen.

Zum Schluss fassen wir noch einmal kurz das Wichtigste zusammen: Der höhere Fahrkomfort - vor allem im Stau oder im Stadtverkehr - sind stichhaltige Argumente für eine Automatik. Zu den meisten Fahrzeugen ab der Mittelklasse passt eine Automatik außerdem sehr gut. Automatisierte Schaltgetriebe sind derweil oft nicht ideal abgestimmt und aufgrund der langsamen Schaltvorgänge nur für sehr gelassene Fahrer*innen geeignet.

Bei zügiger Fahrweise eignen sich für Kleinwagen Schaltgetriebe in der Regel besser als die kostengünstigen automatisierten Getriebe. Grundsätzlich gilt aber: Der Trend entwickelt sich zur Automatik. In Europa waren Schaltgetriebe für eine lange Zeit die meistgenutzten Getriebe. Etwa seit der Jahrtausendwende nimmt der Anteil an Automatikautos aber stark zu.