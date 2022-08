Auto kaufen im Internet: So geht es und das gilt es zu beachten

Mittlerweile können Autos ganz einfach online gekauft werden

werden Der Wagen wird bis zur Haustüre geliefert

Verbraucher*innen haben ein 14-tägiges Rückgaberecht

Alltagsprodukte jeglicher Art lassen sich mittlerweile ganz einfach über das Internet bestellen. Dazu zählen neuerdings auch Autos. Der Autokauf im Internet ist für viele Nutzer*innen sehr vielversprechend.

Auf diesen Portalen kann man Autos kaufen

Während Autos bislang vorwiegend in Autohäusern verkauft und gekauft wurden, ändert sich das gerade. Es gibt immer mehr Plattformen, über die der komplette Autokauf im Internet abgewickelt wird. Dabei sucht man sich das Wunschmodell online aus, schließt den Kaufvertrag ab und der gebrauchte oder neue Wagen wird direkt bis zur eigenen Haustüre geliefert.

Manche Portale spezialisieren sich auf Gebrauchtwagen, während andere sogar Neuwagen anbieten. Darüber hinaus gibt es viele Plattformen, die Preise verschiedene Autohäuser vergleichen und dann entsprechend weitervermitteln. Der Vertrag kommt dann erst zwischen Käufer*in und Autohändler*in zustande.

Bei der direkten Vermarktung ist dagegen kein dritter Händler involviert, zu diesen Portalen gehören beispielsweise:

Doch auch bei bekannten Autoherstellern, wie Mercedes und Polestar, lässt sich ein reiner Onlinekauf abschließen.

Was spricht für den Autokauf im Internet?

Der Kauf des Autos vom Sofa aus ist wesentlich stressfreier als im Autohaus. Das liegt daran, dass die gewünschte Marke, inklusive Autohaus, häufig nicht gleich um die Ecke zu finden ist. Auch die begrenzten Öffnungszeiten bringen viele Menschen in zeitliche Schwierigkeiten.

Zu Hause kannst du dich in Ruhe durch die Portale klicken, das Wunschauto konfigurieren oder ganz gezielt nach Wagen schauen, die in der gewünschten Ausstattung und Farbe vorhanden sind.

Extras, Lieferung, Zahlungsmodalitäten sowie Preise lassen sich dort einfach vergleichen und nach den individuellen Bedürfnissen aussuchen. Die Vielfalt an Angeboten ist im Internet schier unbegrenzt.

Was spricht dagegen?

Während die Auswahl an unterschiedlichen Modellen im Internet deutlich breitgefächerter ist als im Verkauf vor Ort, fehlt online der Service. Konkrete Fragestellungen werden nicht beantwortet und es gibt keine Verkäufer*innen, die beratend fungieren. Darüber hinaus sind die Onlinekonfigurationen oft nicht so einfach zu durchschauen. Was passiert, sobald eine bestimmte Ausstattungsoption gewählt wird, ist ohne fachliches Know-how nicht immer klar. In jedem Fall solltest du dir daher genügend Zeit nehmen und alle Optionen anschauen.

Ebenso ist keine Probefahrt bei einem Onlinekauf möglich. Doch genau diese ist häufig kaufentscheidend, da du dadurch beurteilen kannst, ob du gut sitzt, das Fahrzeug übersichtlich ist und die Motorleistung den eigenen Ansprüchen genügt.

Daher gilt es, dich beim Kauf im Internet so gut wie möglich über das Wunschmodell zu informieren und Bewertungen sowie Testberichte durchzulesen.

Kann der Wagen wieder zurückgegeben werden?

Das Rückgaberecht beim Kauf im Internet ist bekannt und es gilt tatsächlich auch bei Autos: Wenn das gelieferte Auto nicht den Erwartungen entspricht, dann hast du als Käufer*in ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Manche Portale bieten sogar 21 Tage an. In dieser Zeit kann der Vertrag widerrufen werden, doch die reibungslose Rückgabe des Autos ist nicht immer so einfach.

Wenn bereits ein paar hundert Kilometer zurückgelegt worden sind, dann kann für die Nutzung sowie die Abholung des Wagens ein Entgelt verlangt werden, da der Wagen nun nicht mehr als Neuwagen gilt. Daher solltest du im Vorfeld auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen achten.

Bei den meisten Portalen erhalten Verbraucher*innen rund ein Jahr Garantie auf alle Fahrzeuge und von der gesetzlichen zweijährigen Gewährleistung bei Neuwagen ist dieser Punkt sogar prinzipiell unabhängig. Somit bist du auch beim Onlinekauf rechtlich abgesichert.

Fazit

Der Kauf im Internet ist ziemlich komfortabel und einfach. Allerdings fehlt in Gänze eine Beratung, sodass die Gefahr groß ist, zumindest Ausstattungen zu kaufen, die so gar nicht gewollt waren. Doch gerade bei Gebrauchtwagen lassen sich echte Schnäppchen machen, sofern du bereit bist Kompromisse einzugehen. Statt hunderte Kilometer zu fahren, wird der Wagen zudem direkt nach Hause gebracht und du hast sogar ein Rückgaberecht. Ob sich der Autokauf im Internet lohnt, muss jedoch trotzdem individuell beurteilt werden.