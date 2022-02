Was kann Astrologie ?

? Dein Horoskop ist das Röntgenbild deiner Seele

Worauf schaut man im Horoskop?

man im Horoskop? Astrologie früher und heute

Für viele ist die Astrologie nur spiritueller Humbug und nicht aussagekräftig genug oder eindeutig wissenschaftlich bewiesen, um anerkannt zu werden. Doch was, wenn deine Krankheit in deinem Horoskop zu sehen ist, deine Scheidung oder sogar dein Erfolg? Die Astrologie in verschiedenen Lebensbereichen mit einzubeziehen, macht Sinn.

Was kann Astrologie?

Der Begriff Astrologie kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt "Sternenlehre". Astrologie ist die Wissenschaft oder Kunst, Personen und Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu beschreiben, in dem man dazu erstellte Himmelskarten (Horoskope) nach bestimmten Methoden interpretiert. Planeten und deren Stellungen, in Verbindung mit den Urprinzipien (Sternzeichen) haben in verschiedenen Abständen unterschiedliche Wirkungen auf uns und auf die Erde. So wie der Mond Ebbe und Flut beeinflusst, werden wir Menschen ebenfalls von den Planeten beeinflusst.

Astrologie soll keine Begrenzung darstellen, sondern eine Erweiterung des Wissens über sich selbst. Es ist die Einbindung von Rhythmen und Zyklen, denn dieses Werkzeug zur Selbsterkundung lässt uns tiefer in das eigene Selbst eintauchen. Außerdem geht man davon aus, dass entgegen wissenschaftlicher Meinungen, die Stellungen der Planeten die Entwicklungen des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigen. So haben auch Astrologen vorausgesagt, dass 2020/2021 eine kollektiv herausfordernde und schwere Zeit wird. Doch viele halten diese Thematik für Spinnerei und Glaubenssache.

In deinem individuellen Horoskop (Birth Chart), das durch deinen Geburtstag, Geburtsort und Geburtsstunde festgelegt wurde, zeichnet sich ein ausführliches Bild der Persönlichkeit ab und offenbart einen Einblick in deine Wesensstruktur. Oft wird die Astrologie mit der Astronomie verwechselt. Die Astronomie beschäftigt sich mit der Beschaffenheit, Entfernung und Geschwindigkeit der Planeten oder Milchstraßen.

Dein Horoskop ist das Röntgenbild deiner Seele

Stell dir vor, du gehst zum Arzt und lässt deinen gesamten Körper röntgen. Darauf hin kann dir der Arzt genau erklären, wo deine Schwachstellen sind, welche Körperteile top in Schuss sind, und welcher Knochen gebrochen ist. Nun übertrage diese Vorgehensweise auf deine Psyche und auf dein Wesen. Denn ein Horoskop mit den zwölf Urprinzipien ist nichts anderes als ein Röntgenbild von deinem inneren Wesenskern. Mit all deinen Stärken, Schwächen, Spannungen und unterstützenden Aspekten, kann man aus deinem Birth Chart so einiges herauslesen.

Man spricht in der Astrologie von Neigungen, Prägungen und Tendenzen, da sie größtenteils psychologisch angelegt sind. Viele Kritiker der Astrologie sprechen davon, die Aussagen in verschiedenen Magazinen seien zu allgemein formuliert. Na klar - wie soll man den enorm großen Umfang dieses Themas auf einen Satz herunterbrechen. Dazu gehört eben mehr, als einem Stier zu sagen, er sei stur und umweltbewusst. Bei deinem Horoskop Reading kann es beispielsweise um folgende Themen gehen:

Neuanfänge und Neuorientierung

Hilfestellung in Krisensituationen

Liebe und Partnerschaft

Eltern-Kind-Beziehung

Talente und Begabungen

Unterstützung in Entscheidungen

Berufung und Seelenweg finden

Vertiefung der Selbsterkenntnis

Lebensmuster

Geeignete Zeitfenster finden für Unternehmensgründung, Jobwechsel, Verträge, Hochzeiten, große Reisen etc.

Worauf schaut man im Horoskop?

Der Klassiker: Ich interessiere mich für mein Sternzeichen, lese die Beschreibung und kann mich null damit identifizieren. Dann werden höchstens noch der Aszendent und die Mondstellung mit einbezogen. Kann man damit ebenso wenig anfangen, ist für viele die Astrologie gestorben. Doch es ist so viel mehr als das! Wenn du schonmal eine Horoskop-Zeichnung gesehen hast, weißt du, dass diese wie ein Kreis abgebildet ist. Du stehst in der Mitte deines Horoskops. Dein Sternzeichen macht wenn überhaupt fünf bis zehn Prozent von dir aus. Zuerst schaut man auf die hellsten Lichter.

Die Sonne (Sternzeichen) ist der Herzschlag deines Horoskops, der wesentliche Teil deiner Persönlichkeit und dein aktives Tagesbewusstsein.

Der Mond stellt das passive Nachtbewusstsein dar, deine gefühlvolle weibliche Seite, die auch das Mütterliche-Prinzip repräsentiert.

Dein Aszendent ist wie eine zweite Haut, auf welche Art und Weise wir uns geben. Einige Astrolog*innen meinen, man werde mit dem Alter immer mehr zum Aszendenten. Diese Aussage wird jedoch angezweifelt.

Danach geht man auf die Planeten ein: Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. In welchem Sternzeichen wirken sie? Und zuletzt noch das Häusersystem: Jedes der 12. Häuser steht für einen Lebensbereich. Man kann es sich wie Zimmer vorstellen. Jene, die oft besucht werden, werden ausgebaut und geliebt, und jene, die selten oder nie besucht werden, verstauben und geraten in Vergessenheit. Und je nachdem, welche Planeten in bestimmten Häusern stehen, werden bestimmte Lebensthemen sichtbar, mit denen du in diesem Leben zu tun hast.

Astrologie früher und heute

Bereits 14. Jahrhunderte vor Christus begann die Entwicklung der westlichen Astrologie. Früher war es gang und gäbe, dass jeder König oder Herrscher einen Astrologen an seiner Seite hatte. Damit konnten Plagen, Glücksjahre oder ganz simpel auch volle Ernten vorausgesehen werden. Vom 3. - 6. Jahrhundert v. Chr. entwickelte sich der astrologische Tierkreis mit seinen zwölf Sternzeichen, Planeten und Häusern, wie wir ihn heute kennen.

Mit Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Einfluss der Psychologie in der Astrologie immer stärker und die Deutungen der Geburtshoroskope nahm zu. Allerdings wurde und wird Astrologie heutzutage immer noch von vielen verpönt und nicht anerkannt, weil es zu wenig Zahlen und wissenschaftlichen Beweise gibt. Dabei ist es so offensichtlich, dass uns die Sterne und Planeten nach wie vor beeinflussen und wir davon Gebrauch machen können. Die Astrologie ist der Wind in den Segeln. Aber die Segel setzen wir selbst.

Die Astrologie erlangt gerade wieder mehr Aufmerksamkeit, da sich immer mehr Menschen auf spirituelle Themen wie die Astrologie einlassen. In dir schlummert so viel Potenzial, das durch das Horoskop sichtbar gemacht werden kann. Es wäre schade, wenn du dir das nicht zunutze machen würdest. Oder wie C. G. Jung sagte: "Ein ungedeutetes Horoskop ist wie ein ungelesener Brief!" Jeder von uns trägt alle Tierkreiszeichen in sich. Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sollen wir in der Lage sein, alle frei fließend zu bedienen.