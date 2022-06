Wunsiedel aktualisiert vor 11 Minuten

Starke Rauchentwicklung gemeldet

Feuerwehreinsatz wegen Brand in Schreinerei - Flammen schlugen aus Dachstuhl

In Wunsiedel ist am Sonntagnachmittag (12. Juni 2022) eine Schreinerei in Brand geraten. Die Polizei berichtete von Flammen aus dem Dachstuhl, Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten.