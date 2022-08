Am Montag (8. August 2022) hat sich am Weißenstädter See im Fichtelgebirge ein tödlicher Badeunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr alarmiert, nachdem eine Frau ins Wasser gestürzt und untergegangen war. Nach einer rund zweistündigen Suche entdeckten Einsatzkräfte den Leichnam der Frau.

Zeugen setzten den Notruf ab, nachdem sie beobachtet hatten, wie die Frau zirka 20 Meter vom östlichen Seeufer entfernt von einem Stand-up Paddleboard gefallen war. Die Frau ging daraufhin im See unter. Ersthelfer versuchten noch, der Frau zu Hilfe zu eilen, fanden sie jedoch im trüben Wasser nicht.

Frau in Weißenstädter See untergegangen: Suche mit Hubschrauber, Drohnen und Tauchern

Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes starteten umgehend mit umfangreichen Suchmaßnahmen. Zur Unterstützung kreiste auch ein Hubschrauber über dem See. Zudem waren Drohnen mit Wärmebildkamera im Einsatz. Ebenfalls waren mehrere Tauchergruppen der DLRG im Einsatz. Diese stießen schließlich gegen 19 Uhr auf den Leichnam der Frau.

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 73 Jahre alte Frau aus dem Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach. Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.