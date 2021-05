Am Sonntag (09.05.2021) gegen 16:55 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Waldsassen mit seinem Pkw die Kreisstraße WUN 18 von Seußen kommend in Richtung Brand. In einer Kurve kam es zum Frontalzusammenstaoß. Das meldet die Polizeiinspektion Marktredwitz.

Als Beifahrer befand sich noch ein 20-jähriger Mann aus Waldsassen mit im Pkw. Nach erster Einschätzung vor Ort verlor der Fahrer auf der kurvigen und hügeligen Straße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw brach aus und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Dessen 37-jähriger Fahrer aus Marktredwitz kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Die beiden Waldsassener waren in ihrem Pkw eingeklemmt und mussten von Kräften der Feuerwehr geborgen werden. Der Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der 31-jährige Pkw Fahrer wurde noch an der Unfallstelle reanimiert, erlag dann jedoch seinen schweren Verletzungen. Der diensthabende Staatsanwalt wurde informiert und kam an die Unfallstelle. Durch diesen wurde ein Gutachter zur genauen Klärung des Unfallhergangs bestellt.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 40.000 Euro. Die Kreisstraße war mehrere Stunden gesperrt. Starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren und Rettungsdienste waren im Einsatz. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.