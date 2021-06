Selb vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

58-Jähriger verliert aus gesundheitlichen Gründen Kontrolle über sein Auto: 80.000 Euro Schaden

Aus gesundheitlichen Gründen hat ein 58-Jähriger am Mittwochabend (23. Juni) in Selb die Kontrolle über sein Auto verloren. Er krachte in drei andere Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro.