Ein 28-Jähriger aus Wunsiedel ist mit seinem Auto am Freitag (13. August 2021) verunglückt. Auf der Heinrich-Rockstroh-Straße in Marktredwitz ist er in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizeiinspektion Marktredwitz am Samstag (14. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Glücklicherweise blieb der junge Mann unverletzt. Allerdings entstand am Auto ein Totalschaden, den die Polizei auf 30.000 Euro schätzt. Der Grund für den Verkehrsunfall erschloss sich den Beamten der Polizeiinspektion Marktredwitz aus dem Spurenbild am Unfallort: Der Fahrer war wohl zu schnell unterwegs und geriet aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

