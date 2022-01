Vom 10. bis 27. Januar 2022 sind die rund 48.000 Mitgliedsunternehmen der IHK für Oberfranken Bayreuth aufgerufen, ihre Vertreterinnen und Vertreter in die regionalen IHK-Gremien neu zu wählen. Die rund 3.600 wahlberechtigten IHK-Mitgliedsunternehmen im Gremiumsbezirk Marktredwitz/Selb (Stichtag 20.09.2021) wählen dabei ihre 30 Vertreterinnen und Vertreter vor Ort, teilt die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken mit.

Dabei entfallen zwölf Sitze auf die Wahlgruppe Industrie, zehn auf Dienstleistungen und acht auf Handel und Tourismus – ein Spiegelbild der Wirtschaft in der Region Marktredwitz/Selb. Insgesamt 41 Personen kandidieren für das IHK-Gremium Marktredwitz/Selb.

Ab 10. Januar 2022 erhalten die wahlberechtigten IHK-Mitgliedsunternehmen ihre Wahlunterlagen. Bis zum 27. Januar 2022 haben sie Zeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Spätestens am 27. Januar müssen die Wahlunterlagen bei der IHK eingegangen sein. In die acht regionalen Gremien im Bezirk der IHK für Oberfranken Bayreuth (Bamberg, Bayreuth, Forchheim, Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Marktredwitz/Selb) werden insgesamt 270 Mitglieder direkt gewählt.

"Sie werden in den kommenden fünf Jahren ihre unternehmerische Kompetenz in die Arbeit der IHK einfließen lassen und so den Kurs der IHK mitbestimmen. Die neu gewählten Mitglieder der IHK-Gremien werden die 85 Mitglieder der IHK-Vollversammlung bestimmen, die wiederum im April ein neues Präsidium wählt", heißt es.

Die Kandidierenden für das IHK-Gremium Marktredwitz/Selb im Überblick:

Wahlgruppe Industrie

Herr Braun Johannes

Johann Braun oHG

Tröstau

Herr Breitfuss Martin

CeramTec GmbH

Marktredwitz

Herr Dr. Drechsel Ernst Friedrich

Textilveredlung Drechsel GmbH

Selb

Herr Eisenbeiß Henrik

Pfisterer Insulators Wunsiedel GmbH

Wunsiedel

Herr Ferfers Willi-Josef

Stahl- und Drahtwerk Röslau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Röslau

Herr Hense Carsten W.

Rosenthal GmbH

Selb

Herr Hüttelmeyer Oliver

Raithel + Co. GmbH

Weißenstadt

Frau Keltsch Samantha

Goller GmbH Satz + Druck

Wunsiedel

Herr Dr. Kovarik Karel

PEMA Vollkorn-Spezialitäten KG

Weißenstadt

Herr Müllner Torsten

Vishay Electronic GmbH

Selb

Herr Müssel Hannes

Christian Müssel GmbH & Co. KG

Marktredwitz

Herr Netzsch Paul

Erich Netzsch GmbH & Co. Holding KG

Selb

Herr O´Meara Michael

Houdek Arzberg GmbH

Arzberg

Herr Dr. Pausch Roman

Rausch & Pausch SE

Selb

Herr Poschenrieder Franz

BKW Kunststoff GmbH

Selb

Herr Schreyer Peter

RHI Magnesita Deutschland AG

Marktredwitz

Herr Freiherr von Waldenfels Maximilian

SCHERDEL GmbH

Marktredwitz

Frau Zeisel Waltraud

PURUS PLASTICS GmbH

Arzberg

Wahlgruppe Handel/Tourismus

Herr Bär Heinrich

Meister BÄR HOTEL Fichtelgebirge e.K.

Marktredwitz

Herr Brilla Rolf

ProComp Professional Computer GmbH

Marktredwitz

Herr Engel Maximilian

Autohaus Engel GmbH

Wunsiedel

Herr Gallasch Johannes

MediGal GmbH

Wunsiedel

Herr Karakasis Georgios

Soibelmann Hotel Alexandersbad GmbH

Bad Alexandersbad

Herr Kohler Wolfgang

Buchhandlung Kohler GmbH

Wunsiedel

Herr Preisenhammer Christian

NoBasics Fashion GmbH

Selb

Herr Schmidling Jörg

Dipl.-Ing. (FH) Konrad Schmidling GmbH

Selb

Herr Schraml Patrick

Schraml Lebensmittelmärkte GmbH

Marktredwitz

Herr Tropitzsch Steffen

Cfm Oskar Tropitzsch GmbH

Marktredwitz

Wahlgruppe Dienstleistungen

Herr Bauschke Michael

Michael Bauschke Versicherungen

Marktredwitz

Herr Biersack Roland

Biersack Reisen e.K.

Marktredwitz

Herr Conrad Jörg

Evodia Service GmbH

Tröstau

Herr Gesell Stephan

Siebenquell GesundZeitResort Management GmbH

Weißenstadt

Herr Göhl Dominique Gabriel

Dominikus Pflege & Service GmbH

Arzberg

Herr Heinl Stephan

Versicherungsbüro Heinl OHG

Arzberg

Herr Helfrecht Volkmar

HelfRecht Unternehmerische Planungsmethoden AG

Bad Alexandersbad

Herr Herzog Johannes

VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG

Marktredwitz

Frau Lebek Ursula

Vitalscheune GmbH

Wunsiedel

Herr Ruckdeschel Simon Jakob

KRP GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Marktredwitz

Herr Schurig Gerhard

ADIUVIS Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Marktredwitz

Herr Schwenk Christian

exradon GmbH

Selb

Herr Sticht Thomas

Medienimpuls GmbH Agentur für Mediendesign und Medienmarketing

Wunsiedel