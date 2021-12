Marktredwitz vor 18 Minuten

Überfall

Unbekannter sticht 19-Jährigem mit Messer ins Bein: Zuvor wollte er den jungen Mann ausrauben

Am Bahnhof in Marktredwitz wurde am Donnerstag ein 19-Jähriger überfallen. Als der Jugendliche sein Geld nicht herausgeben wollte, stach ihm der Unbekannte mit einem Messer ins Bein.