Marktredwitz vor 1 Stunde

Aufregendes Erlebnis

"Werde ich nie wieder vergessen": Fränkin findet sich plötzlich Auge in Auge mit Raubtier wieder

Als Vera Jandl-Wunderlich am Morgen des 1. Mai in ihr Auto stieg, wollte sie eigentlich nur schnell einen selbstgebackenen Kuchen für das Maifest abgeben. Was auf dem Weg dorthin passierte, konnte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.