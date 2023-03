Steinach: Mögliche Wolfssichtung auf Höhe des Friedhofes

Seit Sonntagabend (12. März 2023) verbreite sich überwiegend über Social-Media-Kanäle ein Video, das möglicherweise einen Wolf im Ortsgebiet von Steinach auf Höhe des Friedhofes zeige. Das berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung.

Mögliche Wolfssichtung in Steinach: Herkunft des Videos bislang unbekannt

Die Herkunft des Videos und, ob es sich bei dem Tier tatsächlich um einen Wolf handele, habe von der Polizei bislang nicht geklärt werden können, heißt es. Eine Absuche des Ortsgebietes durch die Polizei habe in der Nacht auf Montag (13. März 2023) zu keinen Sichtungen eines möglichen Wolfes geführt.

Bis zur abschließenden Klärung durch die Fachbehörde bittet die Polizei insbesondere Besitzer von Hunden um besondere Vorsicht und gibt folgende Hinweise: Der Wolf reagiere auf den Anblick von Menschen vorsichtig, ergreife aber nicht immer sofort die Flucht. Oft ziehe sich das Tier langsam und gelassen zurück.

Wölfe seien grundsätzlich vorsichtig und meiden Menschen. In dicht besiedelten Kulturlandschaften wie Deutschland komme es dennoch vor, dass Wölfe an Dörfern vorbeilaufen oder Streusiedlungen durchqueren. Da Wölfe überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv sind, geschehe dies meistens während der Dunkelheit. Vereinzelte Sichtungen von Wölfen tagsüber im Siedlungsbereich seien möglich, so die Polizei. Ähnliches Verhalten kenne man auch von Rehen und Füchsen.

Polizei gibt Tipps: Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich einem Wolf begegne?

Falls es zu einer Begegnung mit einem Wolf kommen sollte, erläutert das Polizeipräsidium Unterfranken folgende Regeln:

Habe Respekt vor dem Tier.

Laufe nicht weg. Wenn du mehr Abstand möchtest, zieh dich langsam zurück.

Falls du einen Hund dabeihast, solltest du diesen in jedem Fall anleinen und nahe bei dir behalten.

Wenn dir der Wolf zu nahe erscheint, mache auf dich aufmerksam. Spreche laut, gestikuliere oder mache dich anderweitig deutlich bemerkbar.

Laufe dem Wolf nicht hinterher.

Füttere niemals Wölfe; Die Tiere lernen sonst sehr schnell, menschliche Anwesenheit mit Futter zu verbinden und suchen dann eventuell aktiv die Nähe von Menschen.

Vorschaubild: © Kurt Klement / Pixabay (Symbolbild)