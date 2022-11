Eine 91-jährige Dame hat am frühen Samstagmorgen für eine großangelegte Suchaktion gesorgt. Die demente Dame, die zudem auf Medikamente angewiesen ist, verschwand über Nacht aus einem Altenheim in Hohenberg an der Eger im Kreis Wunsiedel. Das berichtet die Polizeiinspektion Marktredwitz.

Mehrere Polizeistreifen suchten daraufhin den Bereich ab. Personensuchhunde sowie Polizeihubschrauber waren bereits alarmiert. Gegen 8:00 Uhr kam dann die Entwarnung: Die Dame konnte auf einem Firmengelände in Hohenberg durch Mitarbeiter des Altenheims, die sich ebenfalls auf die Suche gemacht hatten, angetroffen werden. Mit lediglich leichteren Verletzungen wurde sie in ein Klinikum eingeliefert.

