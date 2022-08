In den frühen Dienstagmorgenstunden (02. August 2022) ist ein Feuer in einer Kfz-Werkshalle in der Arzberger Jakobsburg im Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge entfacht. Kurz vor 4.00 Uhr erreichten die Integrierte Leitstelle Hochfranken sowie die Einsatzzentrale Oberfranken mehrere Notrufe von Zeugen, die den Brand entdeckt hatten.

Eine Autowerkstatt stand großflächig in Flammen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet. Als die alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und der Polizei aus Marktredwitz auf dem Gelände ankamen, trafen sie wenige Meter von der Werkshalle entfernt auf einen schwerverletzten 54-Jährigen.

Kfz-Werkstatt in Flammen: 54-Jähriger erleidet schwere Verbrennungen

Die Beamten brachten den Mann in Sicherheit. Er erlitt schwere Brandverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Währenddessen bekämpften die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen. Sie konnten ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern, die Werkstatt selbst brannte jedoch nahezu vollständig aus.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen zur bislang unklaren Ursache. Die Brandfahnder werden aufgrund der Löscharbeiten erst später am Tag die Brandörtlichkeit begutachten können. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.