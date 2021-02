Ein laut Polizei "bayernweit bekannter Corona-Leugner" hat am Mittwoch (24.02.21) auf kuriose Weise in einer Bäckerei in Höchstädt im Fichtelgebirge randaliert.

Als das Personal der Bäckerei ihn auf seinen fehlenden Mund-Nasen-Schutz hinwies, schlug der Mann auf eine gläserne Verkaufs-Vitrine ein, in der sich ein Kuchen befand. Den Kuchen nahm er daraufhin heraus und aß ihn vor den Augen der Angestellten, wie die Polizei Marktredwitz mitteilt.

Bäckerei musste wegen Randale von Kuchendieb zeitweise schließen

Die Mitarbeiter der Bäckerei in Höchstädt im Fichtelgebirge (Landkreis Wunsiedel) konnten den essenden Randalierer festhalten bis Polizeibeamten eintrafen. Diese nahmen den Sachverhalt auf und zeigten den Mann wegen eines Vergehens des besonders schweren Falles des Diebstahls an. Die Bäckerei teilte nach dem Vorfall am Mittwoch auf Facebook ein Foto der zerschlagenen Vitrine mit dem Hinweis: "Wir haben heute Nachmittag in Höchstädt leider wegen Randale geschlossen."

Der 48-Jährige, sei laut der Polizeiinspektion Marktredwitz bereits bayernweit als Corona-Leugner in Erscheinung getreten. Auf Nachfrage von inFranken.de konnte die Polizei allerdings keine weiteren Angaben zum Täter machen.

Symbolbild: wendy CORNIQUET auf Pixabay