In einer Wohnung in der Ludwigstraße in Selb (Landkreis Wunsiedel) ist es am Freitagabend (28. Juli 2023) nach einem Drogengeschäft zu einer handfesten Streitigkeit zwischen einem 28-jährigen Selber und einem 43-jährigen Hofer gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Marktredwitz mit.

Hierbei schlug der 28-Jährige dem 43-Jährigen so stark auf den Kopf, dass dieser eine Kopfplatzwunde davon trug, die im Klinikum Selb ambulant behandelt werden musste. Der 43-Jährige beleidigte zudem die Polizisten, die den Sachverhalt vor Ort klären wollten.

Drogengeschäft in Selb endet für Mann (28) mit Kopfplatzwunde

In der Wohnung, in der es zuvor zur körperlichen Auseinandersetzung kam, fand die Polizei nach einem Hinweis zudem noch verschiedene Betäubungsmittel und teils verbotene Waffen, welche anschließend sichergestellt wurden.

Ein mit Haftbefehl gesuchter und ebenfalls 28-jähriger Selber, welcher Zeuge der Auseinandersetzung war, konnte im Nachgang durch Beamt*innen der Polizeiinspektion Marktredwitz an dessen Wohnanschrift angetroffen werden.

Bei seiner Verhaftung leistete der 28-Jährige teils massiven Widerstand und beleidigte einen der Polizeibeamten. Die Polizei Marktredwitz ermittelt in diesem Fall nun wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetzes.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay