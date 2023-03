Update vom 29.03.23, 17.45 Uhr: Unfall fordert zweites Opfer - 95-Jährige stirbt

Nach dem schweren Abbiegeunfall am Mittwochvormittag teilt die Polizei mit, dass auch eine 95-jährige Frau an den Folgen des Unfalls gestorben ist. Demnach hatten Rettungskräfte die Seniorin noch in ein umliegendes Klinikum gebracht. Dort erlag sie am Nachmittag ihren Verletzungen.

Die Frau war ebenso wie zwei weitere Personen mit einem Krankentransporter unterwegs, als ein Geländewagen den Transporter beim Abbiegen übersah. Noch am Unfallort war ein 69-jähriger Mann verstorben.

Originalmeldung vom 29.03.23, 13 Uhr: Tödlicher Unfall in Selb: Patient stirbt in Krankenwagen, Patientin weiter in Lebensgefahr

Am Mittwoch (29. März 2023), gegen 11.35 Uhr, war ein Krankentransportwagen, besetzt mit drei Personen auf der Staatsstraße 2179 von Marktleuthen in Richtung Selb unterwegs, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet.

Im Fahrzeug befanden sich demnach der 62-jährige Fahrer, ein 69-jähriger Patient und eine 95-jährige Patientin. Auf Höhe Oberweißenbach wollte laut Polizei ein entgegenkommender 62-jähriger Mann mit seinem Geländewagen der Marke Ford abbiegen und stieß frontal mit dem Krankentransportwagen zusammen.

Der 69-jährige Insasse erlag demnach noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrer des Krankentransportwagens und die 95-jährige Frau wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei der Frau besteht weiterhin Lebensgefahr.

Der Fahrer des Geländewagens blieb leicht verletzt. Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme kamen ein Sachverständiger und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Hof an die Unfallstelle.

Die Staatsstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergungs- und Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro.