Marktredwitz vor 29 Minuten

Tragischer Unfall

Tödlicher Unfall beim Rangieren: Lkw-Fahrer übersieht Seniorin - Frau starb noch im Krankenwagen

Am Donnerstag wollte ein Lkw-Fahrer seine Ware bei einem Supermarkt in Marktredwitz abliefern. Beim Rangieren übersah er jedoch eine Seniorin. Die Frau verstarb noch auf dem Weg in die Klinik.