Gegen 10.15 Uhr am Montag meldeten Passanten, dass aus einem Lkw auf dem MediaMarkt-Parkplatz in Marktredwitz eine große Menge an Betriebsstoffen ausgelaufen ist. Nach Ankunft der Einsatzkräfte stellte sich laut der Polizei heraus, dass es sich dabei um Ammoniak handelt.

Ersten Informationen der Polizei zufolge war der Lkw mit mehreren Gefahrstoffen beladen. Messungen der Feuerwehr bestätigten jedoch, dass es sich bei der ausgelaufenen Flüssigkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit um Ammoniak handelt. Das Gebiet um den Markt wurde sofort großräumig abgesperrt und ein Großaufgebot der Feuerwehr begann mit der Beseitigung der Chemikalie.

Wie die Polizei in einer ersten Stellungnahme mitteilte, besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Durch das Ammoniak wurde laut ersten Informationen auch niemand verletzt. Zur Stunde ist Waldhofer Str. weiterhin für den Verkehr gesperrt, dieser wird von der Feuerwehr umgeleitet. Der MediaMarkt selbst wird am Montag wohl geschlossen bleiben.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.