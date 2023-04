Gleich dreimal ist es am Samstag (22. April) in einem Bekleidungsgeschäft in der Marktredwitzer Leopoldstraße zu versuchtem Diebstahl gekommen.

Der erste Vorfall ereignete sich am Vormittag: Eine 18-jährige Frau steckte ein Kleidungsstück in ihre Handtasche und versuchte, das Geschäft unbemerkt zu verlassen. Allerdings schlug die elektronische Diebstahlsicherung an, sodass Angestellte des Geschäfts die Frau bemerkten, heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Marktredwitz.

Diebstahl geht schief: Zwei 18-jährige Frauen beim Klauen erwischt

Kurios: Auch ihre 18-jährige Begleiterin versuchte, Klamotten aus dem Geschäft zu stehlen. Sie ging mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine und wollte den Laden schließlich mit neuen Schuhen verlassen. Dabei wurde sie allerdings beobachtet, weswegen der Diebstahl misslang.

Die alarmierte Polizei fand im Rucksack der Begleiterin noch weitere, ebenfalls unbezahlte Klamotten. Die beiden Frauen kassierten eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und Hausverbot in dem Bekleidungsgeschäft.

Am Nachmittag desselben Tages kam es zu einem weiteren Vorfall: Gegen 17 Uhr wollte ein 37-Jähriger ein Poloshirt aus dem Laden stehlen, was jedoch misslang.

37-Jähriger kassiert zwei Anzeigen

Bei der Anzeigenaufnahme kam eine weitere Straftat ans Licht: Der Mann ist bereits seit sieben Monaten an einer neuen Wohnanschrift wohnhaft, ohne sich bei der Meldebehörde angemeldet zu haben, erklärt die Polizei.

Der 37-Jährige kassierte deshalb eine Anzeige wegen Ladendiebstahls, sowie eine Anzeige nach dem Meldegesetz.

