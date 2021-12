A93 bei Marktredwitz: Autobahn-Kontrolle fördert gefälschtes Impfbuch zutage. Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb haben am Freitag (17. Dezember 2021) gegen 17.30 Uhr auf der A93 bei Marktredwitz eine 39 Jahre alte Autofahrerin überprüft.

"Bei der Kontrolle wurde bei der Fahrerin ein Impfausweis aufgefunden, in dem lediglich zwei Corona-Impfungen eingetragen waren", berichtet die Grenzpolizeiinspektion Selb. Eine Überprüfung der Chargennummer des Impfstoffs ergab demnach, dass dieser nicht ausgegeben und verimpft worden war.

Der Impfausweis der Frau wurde beschlagnahmt. Gegen die 39-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse eingeleitet.

Eine 29-Jährige versuchte indessen in einer Apotheke in Herzogenaurach, mit einem gefälschten Dokument einen digitalen Impfnachweis zu erhalten. Der Schwindel flog allerdings schnell auf.

