Selb Nord aktualisiert vor 1 Stunde

Starke Rauchentwicklung

Lkw samt Anhänger in Vollbrand: A93 in beide Richtungen voll gesperrt

Auf der Bundesautobahn A93, Ausfahrt Selb-Nord in Richtung Süden, ist ein Lkw inklusive Anhänger in Vollbrand geraten. Auf der A93 besteht aktuell in beide Richtung eine Vollsperrung. Ein Rückstau kann sich bilden.