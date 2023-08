Mehr als 50.000 EUR Spenden für den guten Zweck – das ist der Verdienst der jungen Würzburgerin Tamara Hinterlang und ihrem Team, wie die Media Relations Lush Germany in einer Pressemitteilung berichten.

In ihrer Rolle als Shop-Managerin des Kosmetikgeschäfts Lush, das sich in am Würzburger Dominikanerplatz befindet, versorgt Tamara Hinterlang Menschen mit handgemachten, tierversuchsfreien und häufig unverpackten Kosmetikprodukten. Ein Produkt ist bei ihren Kund*innen besonders beliebt: Der „Charity Pot“, eine Bodylotion, von der 100 % des Nettoverkaufspreises an Wohltätigkeitsorganisationen gehen. Die Mission von Tamara: Mehr Aufmerksamkeit für lokale Gruppen und Vereine schaffen, die von anderer Stelle wenig Unterstützung erhalten.

„Durch den Verkauf des Charity Pots generieren wir Spendengelder, die Umwelt, Tier und Mensch zugutekommen – und ich gebe auch meiner Stadt Würzburg etwas zurück“, erzählt die 27-jährige, die mit ihrer Arbeit Organisationen und Initiativen in Würzburg und Umgebung, aber auch im Rest des Landes mit wichtigen Geldern unterstützt.

Das Engagement der Würzburgerin zahlt sich aus: Durch den Verkauf der „Charity Pot“- Bodylotion des Kosmetikherstellers Lush generiert sie mehr als 50 000 EUR, die in zahlreiche Organisationen, wie z.B. kürzlich den Verein „Queer Pride Würzburg e.V“ fließen. Das Konzept hinter dem Charity Pot ist simpel: Kleine Organisationen und Gruppen, die sich für die Umwelt, Tier- und Menschenrechte einsetzen, bewerben sich für eine Förderung. Finanzielle Unterstützung erhalten sie dann über einen zentralen Spendentopf. In direkter Zusammenarbeit mit einem Lush- Shop kann eine Förderung auch über einen sogenannten „Charity Pot Event“ erfolgen.

Ein solches Event veranstaltet Tamara ca. einmal mit Monat im Würzburger Lush-Shop und gibt regionalen Gruppen mehr Visibilität. „Bei so einem Event laden wir meist lokale und regionale Gruppen, die uns am Herzen liegen, zu uns in den Würzburger-Shop ein und stellen ihnen Platz für einen Stand zur Verfügung. Hier präsentieren sie dann Kundinnen und Kunden ihr Projekt und sammeln direkt in unserem Geschäft Fördergelder für ihr Projekt”.

Die Shopmanagerin treibt das Projekt in ihrer Stadt erfolgreich voran. „Würzburgerinnen und Würzburger kaufen die Bodylotion „Charity Pot“ tatsächlich am liebsten – es ist das meistverkaufte Produkt in unserem Geschäft am Dominikanerplatz“, erklärt sie. Auch im Vergleich zu anderen Lush-Filialen in Deutschland belegt Würzburg mit den Verkaufszahlen des Charity Pots den Spitzenplatz: Gemessen am Gesamtumsatz generiert kein anderes Geschäft hierzulande so viele Spenden mit dem Verkauf des Charity Pots, wie der Shop in der Würzburger Altstadt. Aktuell gehen hier im Schnitt jede Woche mehr als 35 Charity Pot Produkte über die Ladentheke.

„Der Charity Pot ist ein echtes Herzensprojekt von mir. Es ist ein bestärkendes Gefühl zu wissen, dass die Menschen meiner Stadt sich mir anschließen und wir gemeinsam auch Würzburger Initiativen wie HERMINE e.V., Vox Animalis e.V. oder Fellkinder in Not e.V. unterstützen.“

Eine lokale Gruppe, die Tamara nachhaltig geprägt hat, ist der Verein Hundehilfe Toskana e.V., der 2020 das erste Mal für eine Charity Pot Event im Shop zu Besuch war. „Die Gruppe vermittelt Hunde aus Italien nach Deutschland und arbeitet eng mit den italienischen Tierschützer*innen zusammen, um möglichst vielen Hunden eine zweite Chance zu geben. Für mich war klar, dass wir dieses Projekt unterstützen müssen“.

Seit die 27-Jährige im Jahr 2019 das Management für den Würzburger Shop übernommen hat, gingen von den insgesamt 50 000 EUR, die Tamara generiert hat, mehr als 25 000 EUR an lokale Gruppen aus Würzburg und solche aus der Umgebung – und die nächsten „Charity Pot Events“ sind bereits geplant: Am 15. September 2023 ist der Verein Katzenarche Dittelbrunn e.V., am 25. November 2023 die Organisation Katzenhilfe Würzburg e.V. vor Ort. Ab Ende November ist fast wöchentlich eine neue Gruppe aus der Region Würzburg im Laden vertreten.

Initiativen und Organisationen, die sich ebenfalls für eine Charity Pot Party in unserem Shop bewerben möchten, schreiben einfach eine Mail an shop.wuerzburg@lush.de. Wir freuen uns immer über neue Bewerbungen!“, verrät Hinterlang.

Was sich die Würzburgerin für ihre Stadt noch wünscht? „Man merkt, wie viel sich hier tut und was für eine grüne Stadt Würzburg ist – aber mehr Radwege wären schön“.