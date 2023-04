Würzburger Clubnacht 2023 steht vor der Tür - große Partynacht am Freitag (14. April 2023)

Am Freitag (14. April 2023) steigt die große Würzburger Clubnacht 2023. Man zahlt einmal Eintritt und hat dafür Zugang zu 27 verschiedenen Locations, die an der Veranstaltung teilnehmen. In nahezu jedem Club gibt es ein Special oder Angebot. Auch Tickets sind noch verfügbar, die nicht nur den Einlass sicherstellen, sondern auch als Fahrkarte für den kostenlosen Shuttlebus gelten.

Würzburger Clubnacht 2023 - diese Specials erwarten euch

Tickets gibt es noch für kurze Zeit für 15 Euro im Vorverkauf über die Website, danach können die Bändchen an der Abendkasse an jeder Location (ausgenommen Wohnzimmer, Haltestelle und Käuzle) für 20 Euro erworben werden. Die Vorverkaufskarten können ab 20 Uhr am Studio in ein Bändchen getauscht werden.

Würzburger Clubnacht 2023 - diese Locations nehmen teil:

Alter Ego (Gäste vor 0 Uhr erhalten Doppeldecker auf alles für die ganze Nacht)

Bar Sigma (Zwei Fireball Shots zu jedem Beerpong-Pitcher)

Bison Bar (Party Classics zum Mitsingen)

Bombe (Bis 0 Uhr alle Shots für 1,50 Euro)

Boot (Happy Hour bis 0 Uhr, Mixed Music Deluxe)

Cookkah (Longdrinks und Cocktails für 5 Euro)

Enchilada (Cocktail-Casino: Cocktailpreis wird gewürfelt)

Grace (Vier Shots für 5 Euro)

Haltestelle (90er Hits, Möhrenschnaps für 1,50 Euro)

Hans Huckebein (Herrengedeck Bier und Korn für 4 Euro)

Hasenstall (Longdrinks für 5 Euro)

Hoffnung (Flavored Vodka für 2 Euro, Longdrinks für 6,50 Euro)

Hörbar (Black Beats Deluxe)

Irish Pixie (Rock Hits)

Isibar (Cuba Libre für 7 Euro)

Katze (Getränkepyramide - ab 22 Uhr stündlich steigende Preise, beginnend bei 1,50 Euro)

Käuzle (Meter Bier oder Longdrink Maß für 15 Euro, zwölf Pfeffis oder Waldis für 10 Euro)

Labamba (Gin Tonic und Vodka Lemon für 3,50 Euro, Heineken für 3 Euro, Tequila für 1 Euro)

Labyrinth (Bierdoppeldecker)

Mannygreen (Zwei Freigetränke gegen Taxiquittung, Vodka Lemon zum Happy Hour Preis)

Mauerwerk (Augustiner für 3,50 Euro)

Mekong (Zehn Shots für 10 Euro)

Standard (Chart Hits)

Sternbäck (Asbach-Cola Hütle für 3,50 Euro)

Studio (Mixed Music Deluxe)

Wohnzimmer Bar (Cocktails bis 23 Uhr 2 Euro günstiger, alle Shots ab 0 Uhr für 1,50 Euro)

Zauberberg (Happy Hour bis 0 Uhr)

Der Shuttlebus fährt zwischen 22 Uhr und 5 Uhr alle 30 Minuten für Personen mit Bändchen gratis. Der Bus nimmt folgende Route: Er fährt vom Mannygreen über den Kulturspeicher zum Stift Haug (Studio), weiter zum Labyrinth und über den Sanderring zurück zum Mannygreen. Die gesamte Clubnacht ist ab 18 Jahren.