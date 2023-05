Wie die Pressestelle Ordinariat Würzburg mitteilt, überträgt das ZDF am Sonntag, 21. Mai, von 9.30 bis 10.15 Uhr aus der Würzburger Mutterhauskirche der Erlöserschwestern einen katholischen Gottesdienst.

Kurz vor Pfingsten, dem Fest der Sendung des Heiligen Geistes, wirft Prediger Professor Dr. Martin Stuflesser, Inhaber des Würzburger Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft, die Frage auf, wie sich die Freude über die Auferstehung Jesu, die die Osterzeit prägt, auch heute in den Alltag der Menschen hinüberretten lässt. Er schaut auf das Evangelium an diesem siebten Sonntag der Osterzeit: Dort bereitet Jesus seine Jüngerinnen und Jünger darauf vor, seine Nähe nach seiner Aufnahme in den Himmel auf neue und andere Weise zu erfahren.

Die Mutterhauskirche der Erlöserschwestern wurde vor kurzem vollständig renoviert und umgestaltet. Trotz ihrer immer kleiner und älter werdenden Gemeinschaft setzen die Schwestern damit ein Zeichen des Aufbruchs. Sie öffnen sich hin zur Stadt und laden die Menschen ein, neue Wege der Gemeinschaft zu entdecken.

Musikalisch wird der Gottesdienst von Sybille Dankova geleitet. Es wirken ein Projektchor und eine Band mit. An der Orgel ist Martin Gál zu hören.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es bis 18 Uhr ein Zuschauertelefon unter der Nummer 0700/14141010 geben (6 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichender Mobilfunktarif).