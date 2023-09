Trauer um Winzer: Der Würzburger Bauernmarktverein vereint Erzeugerinnen und Erzeuger aus der Region, die ihre Produkte auf dem Würzburger Bauernmarkt anbieten. Einer von ihnen war Winzer Günther Kümmet aus Thüngersheim - bekannt auch für Schnäpse aus eigener Brennerei mit Obst aus eigenem Anbau.

Sein Tod stelle einen großen Verlust für den Verein dar, wie im Nachruf des ersten Vorstands Christian Peter vom Donnerstag (31. August 2023) herauszulesen ist: "Tief erschüttert vernahmen wir am 02.08.2023 die Nachricht vom plötzlichen Tod unseres Vereinsmitgliedes Günther Kümmet." Er sei am Tag zuvor bei der Gartenarbeit an einem akuten Herzversagen gestorben.

"Als erster und als letzter zugegen": Würzburger Bauernmarktverein trauert um Günther Kümmet

Kümmet sei 71 Jahre alt geworden und habe zu Lebzeiten die Brennerei als zweites Standbein leidenschaftlich betrieben. "Er brannte nicht nur von seinen eigenen Erzeugnissen Schnaps und Liköre, sondern ihm war es auch ein Anliegen, diese Erzeugnisse mit Herzblut zu verkaufen", schreibt Peter. Der Jahreszeit entsprechend habe er auf dem Würzburger Bauernmarkt auch Erzeugnisse aus seinem Garten angeboten.

"Seiner Kundschaft erklärte er mit einer Selbstverständlichkeit alle seine von ihm hergestellten Erzeugnisse. Ihm kam es sehr auf die Regionalität seiner Waren an", heißt es weiter. Günther habe sich im Verein nicht nur gut integriert, sondern sei auch zuletzt lange zweiter Vorstand gewesen. "Seine freundliche und hilfsbereite Art kam sowohl bei unseren Vereinsmitgliedern als auch bei der Kundschaft sehr gut an. Sein Rat war überall gefragt und geschätzt. Er war ein unermüdlicher Helfer im Verein, zum Beispiel bei der Betreuung des Marktes", erinnert sich Peter.

"Er war stets als erster und aber auch als letzter am Markttag zugegen. Seine freundliche und zuvorkommende Art wird uns sehr fehlen. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner ganzen Familie. Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten", schließt der Nachruf ab. Weitere Nachrichten aus Würzburg findest du in unserem Lokalressort.