Würzburg : Viele Parkplätze im Stadtgebiet nicht mehr kostenlos - hier ist das Parken ab sofort kostenpflichtig

: Viele im nicht mehr - hier ist das ab sofort Maßnahmen zur " Umstrukturierung ": Kostenlose Parkplätze in der Innenstadt werden rar

": in der werden Ludwigskai, Mainufer und Co. : Wo Autofahrer in Zukunft für das Parken zahlen müssen

Wie die Stadt Würzburg am vergangenen Dienstag (27. Juni 2023) bekannt gab, sollen einige der bislang kostenlosen Parkplätze im Stadtzentrum ab dem 1. Juli 2023 nun kostenpflichtig bewirtschaftet werden. inFranken.de gibt euch einen Überblick, wo das Parken in der Würzburger Innenstadt in Zukunft kostet.

Stadt Würzburg streicht weitere kostenlose Parkplätze in der Innenstadt: Diese Flächen sind betroffen

Bereits am 20. Januar 2022 wurde vom Würzburger Stadtrat die "Umstrukturierung" des bislang bestehenden Würzburger Parkzonen-Systems beschlossen. Der Abstimmung lag das interfraktionelle Antragspaket "Besser leben im Bischofshut" vom 7. Oktober 2021 zugrunde, das im Wesentlichen eine nachhaltige Umgestaltung des öffentlichen Raumes vorsieht. Wie aus dem Antrag hervorgeht, wolle man somit die Bedingungen für den ÖPNV, Rad- und Fußverkehr verbessern und gleichzeitig die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Pkw optimieren. Zudem sieht der Antrag vor, dass schrittweise größere Flächen umgestaltet und begrünt werden, um somit die Umwelt- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu verbessern. Im Zuge dieses Antrags stimmte der Stadtrat am 20. Januar 2022 auch einer Bewirtschaftung verschiedener Parkflächen im Stadtgebiet zu, die nun ab 1. Juli 2023 in Teilen in Kraft treten soll.

Wie die Stadt Würzburg jetzt mitteilt, sollen demnach die folgenden Parkflächen ab kommenden Samstag kostenpflichtig werden:

Ludwigkai zwischen Sanderglacisstraße und Arndtstraße ebenso wie die am Mainufer liegenden Parkplätze

ebenso wie die Geschwister-Scholl-Platz

Saalgasse

Parkplatz Knotenpunkt Frankfurter Straße/ Zeller Straße/ Höchberger Straße

Weitere Nachrichten aus Würzburg findet ihr hier.

Erst vergangene Woche hatten auch die Stadtwerke Bamberg Gratis-Parkplätze abgeschafft und höhere Parkgebühren angekündigt.