Würzburg: "Hitzefrei" für Angestellte

Metzgerei Dorsch mit netter Geste

Bereits letztes Jahr "hitzefrei" für Mitarbeiterinnen

Am Dienstag (11. Juli 2023) herrschen Höchsttemperaturen in Franken. Aus diesem Grund hat sich die Metzgerei Dorsch aus Schweinfurt und dem Landkreis Würzburg eine nette Geste für ihre Angestellten überlegt - sie bekommen "hitzefrei". "Es wäre doch blöd, wenn unsere Mitarbeiterinnen bis 18.30 Uhr hinter der Theke stehen müssten", erklärt die Chefin Julia Dorsch gegenüber inFranken.de.

Metzgerei-Angestellte bekommen "hitzefrei": "Haben sich richtig gefreut"

"Wir wollten, dass die Mitarbeiterinnen das schöne Wetter nutzen können", so Julia Dorsch. Deshalb habe man sich dazu entschieden, die Angestellten am Dienstag (11. Juli 2023) früher in den Feierabend zu entlassen. Das gelte für alle 15 Beschäftigten in den vier Filialen der Metzgerei. "Wir wünschen ALLEN einen schönen sonnigen Nachmittag", erklärt die Metzgerei auf Facebook.

Die Läden in der Hadergasse und am Hochfeld sollen um 16 Uhr schließen, die dritte Schweinfurter Filiale in Schelmsrasen und die in Kürnach (Landkreis Würzburg) bereits um 15 Uhr anstatt um 18.30 Uhr. Die Mitarbeiterinnen seien begeistert von der netten Geste: "Die Reaktionen waren super, sie haben sich richtig gefreut".

So eine Aktion habe es auch schon vorher bei der Metzgerei gegeben: "Dieses Jahr ist es das erste Mal, aber letztes Jahr gab es auch schon einen Tag, an dem hitzefrei gemacht wurde", so die Chefin. Sie könne sich außerdem "auf jeden Fall vorstellen", dass es auch in Zukunft an heißen Tagen kürzere Arbeitszeiten gebe.

Nach den vielen Hitzetagen könne es laut einem Wetter-Experten allerdings am Dienstag (11. Juli 2023) ab 22 Uhr zu Gewittern kommen.